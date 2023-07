O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Eliel Miranda (PSD), ligado ao movimento Direita SBO, afirmou, enquanto discursava sobre uma propositura do colega Jesus Vendedor (Avante) que não há problema em ser de esquerda. Eliel contou, também, que já foi petista, filiado à sigla do atual presidente Lula, em meados de 2011.

O pronunciamento do vereador ocorreu durante a Sessão Ordinária de retorno do recesso, realizada nesta terça-feira (18).

Nas sessões, é comum a presença de representantes do movimento Direita SBO, que fazem defesa às falas e ações de Eliel. A história “Eliel petista” já corria de forma intensa nos bastidores da política barbarense.

Hoje, Eliel Miranda, que cava espaço para tentar ser candidato a prefeito, é filiado ao PSD, partido que comanda três ministérios do governo Lula.

No município, Jair Bolsonaro teve o dobro de votos que Lula no segundo turno das últimas eleições.

Eliel ainda deu a entender que Denis Andia, Rafael Piovezan e Dr. José também seriam de esquerda.

