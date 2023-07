Um acidente entre um carro e uma moto, ocorrido no último sábado, no bairro São Jerônimo, em Americana, por volta das 20h, acabou com uma pessoa ferida. O vídeo impressiona.

LEIA TAMBÉM: Linha férrea interditada nesta quinta e sexta para manutenção da Rumo

As imagens foram enviadas ao Portal Novo Momento por uma leitora. A batida aconteceu próximo ao supermercado Falcão.

O carro foi guinchado por falta de documento. O condutor da motocicleta foi encaminhado ao Hospital. Ele fraturou o fêmur, o dedo da mão e o punho.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP