Linha férrea interditada nesta quinta e sexta para manutenção da Rumo

A passagem da linha férrea, entre a Avenida Doutor Antônio Lobo e a Rua Carioba, no Centro de Americana, será interditada pela Utransv – Unidade de Transportes e Sistema Viário de Americana, de quinta-feira (20), às 8h, até sexta-feira (21), às 18h.

A interdição será necessária para a Rumo Logística, administradora da linha, realizar manutenção e melhorias da passagem de nível, onde está localizada a ferrovia.

