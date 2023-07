A difícil missão de filmar baleias com drone

Registrar baleias não é tarefa fácil, ainda mais quando as imagens ajudam na identificação e estudo científico dos gigantes cetáceos, o que requer detalhes de cada animal.

Em Santa Catarina as baleias-francas ficam durante o nosso inverno, onde amamentam e criam seus filhotes nos primeiros meses de vida.

“Sou voluntário do Instituto Australis que monitora as baleias-francas no Estado, e sempre que posso gravo com drone, a presença das gigantes”.

Nesses dois vídeos podemos ver, no primeiro, o trabalho de busca das baleias no imenso mar da Praia do Moçambique, em Florianópolis. E no segundo vídeo, as imagens editadas, com os closes possíveis, para estudos científicos. As imagens foram gravadas nos primeiros dias de Julho de 2023, e foram as primeiras em condições de identificar as baleias na Ilha de Santa Catarina.

Em busca das baleias: https://youtu.be/YhwuxX1vZ_c

Imagens editadas ajudam na identificação das baleias: https://youtu.be/YRpa87oSGqc

A identificação das baleias-francas se dá pelas calosidades na região da cabeça. São como impressões digitais. As imagens são cedidas ao ProFRANCA – Projeto Franca Austral, do Instituto Australis e também publicadas para o público na internet e liberadas para os veículos de comunicação que se interessam pela vida marinha.

“É emocionante ver as baleias pela tela de comando do drone. De repente, na imensidão do mar, eis que a tela se enche por completo, normalmente com as mamães baleias e seus filhotes”.

Aqui temos uma playlist com imagens de algumas das baleias registradas em Santa Catarina nos anos anteriores.

Imagens: Ricardo Wegrzynovski

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento