ParkCity Sumaré sedia Encontro de Carros Turbos e Aspirados

O Shopping Parkcity Sumaré sedia, no dia 20 de julho, o Encontro de Carros Turbos e Aspirados em parceria com o grupo Preparados Drag Racing. A ação, imperdível para quem busca interagir com proprietários de carros personalizados, também é uma oportunidade para quem aprecia os modelos e deseja conhecer o estilo.

O evento, gratuito para visitação, acontecerá no estacionamento da Avenida Rebouças no Shopping ParkCity, das 19h às 22h, e contará com diversos modelos de veículos turbos e aspirados.

“Os amantes de velocidade e de automóveis customizados terão um espaço seguro e confortável para compartilhar essa paixão no Shopping ParkCity Sumaré. E esperamos que todos aproveitem o encontro e se encantem com os modelos que estarão expostos”, diz Gisele Alvares, do Departamento de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

“O Shopping ParkCity Sumaré trabalha incessantemente para oferecer lazer e cultura aos clientes, e o Encontro de Carros Turbos e Aspirados é uma atração que promete agradar os apaixonados pela indústria automobilística e as famílias que buscam atividades de lazer durante as férias escolares”, complementa Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Serviço

Encontro de Carros Turbos e Aspirados no Shopping ParkCity Sumaré

Data: 20 de julho de 2023.

Horário: das 19h às 22h.

Local: Estacionamento do Shopping.

Evento gratuito.

