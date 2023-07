Os dados de junho do TSE mostram Sumaré com 199.918 eleitores

Agora faltam apenas 82 eleitores pra Sumaré ter 2o turno. A cidade fechou o mês de junho com 199.918 eleitores- faltando menos de 100 para atingir os 200 mil que o TSE estipula como limite para uma cidade ter 2o turno. O meio político de Sumaré já trabalha com o cenário de 2o turno nas eleições municipais de 2024.

Na próxima ‘rodada’ de dados do TSE, a cidade já deve aparecer com mais de 200 mil votantes e assim confirmar a realização de segundo turno nas eleições de 2024.

Sumaré 199.918

Americana 180 mil

Santa Bárbara 146 mil

Nova Odessa 48 mil

PREFEITO ACOMPANHA ASFALTAMENTO

O prefeito Luiz Dalben, ao lado do presidente da Câmara Municipal, Hélio Silva, acompanhou nesta quinta-feira, dia 13, as obras de pavimentação na Estrada Municipal John Taswel Tanner, localizada na região do Parque São Bento, área rural de Sumaré. O trabalho faz parte do pacote de investimento e melhorias nas estradas rurais da cidade.

A obra contemplará aproximadamente 2 quilômetros da via pública, que chegará até a Estrada Norma Marson Biondo, além de sistema viário de mão dupla. Os serviços são executados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e os recursos são provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Dirceu Dalben.

A pavimentação visa proporcionar mais qualidade e segurança para os moradores e usuários da estrada rural. “Estamos empenhados em atender às necessidades da população e em buscar recursos para realizar melhorias em nossas estradas rurais. Nosso Programa de Recape Contínuo já levou mais de 4 milhões de m² de asfalto novo em toda a cidade e agora o serviço chegou à região rural. Chega de barro e atolar carro. A pavimentação asfáltica trará benefícios significativos para o tráfego, facilitando o acesso e contribuindo para o desenvolvimento da região”, afirma o prefeito Luiz Dalben.

