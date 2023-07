Limpeza de adutora afeta abastecimento de água esta 3a

Limpeza em nova adutora poderá afetar abastecimento de água na terça-feira

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste programou para terça-feira (18) uma ação para limpar um trecho da nova adutora de água para a Zona Leste, instalada recentemente em obra de substituição da principal adutora de abastecimento de água para essa região do município.

Por ser complexa, a ação necessita da paralisação do fornecimento de água no período das 7h30 às 20 horas de terça-feira. Com isso, o abastecimento poderá ficar prejudicado nesse período para os bairros: Cidade Nova, Palmeiras, Parque das Nações, Dona Regina, Candido Bertine II, Planalto do Sol I e II, Parque Zabani, Nova Conquista, Santa Fé, Jardim Pérola, Jardim Esmeralda, Ferrarezi e Jardim Europa.

A nova tubulação passará pelos processos como o de limpar e desinfectar no trecho inicial, que compreende o percurso entre a ETA IV (Estação de Tratamento de Água), no Souza Queiroz, e o ponto de reforço no bombeamento localizado na Avenida São Paulo. No seu todo, a nova tubulação possui 8 km de extensão, considerando as novas subadutoras que interligam quatro pontos de reservação e distribuição de água da Zona Leste.

O DAE solicita a compreensão dos moradores com essa ação de melhoria no abastecimento para a Zona Leste e orienta o uso racional da água das caixas dos imóveis durante o período informado acima. Os telefones do DAE são 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento das 6 a meia-noite, ou por mensagens pelo WhatsApp: 9.9992.6848, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

