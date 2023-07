Fotos mostram barbarenses que atacaram Moraes na Itália

A Rede Globo teve acesso às fotos dos três criminosos que agrediram Alexandre de Moraes e a sua família. Roberto Mantovani Filho chegou a dar um soco no rosto do filho do Ministro do STF. Com o impacto, os óculos do garoto chegaram a cair no chão.

Ele estava com a esposa Andréia e o genro Alex Zanatta.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, um filho do ministro foi agredido por um dos brasileiros. De acordo com o jornal, o grupo, formado por três pessoas, dirigiu a Moraes ofensas como “bandido”, “comunista” e “comprado” – xingamentos normalmente usados por apoiadores de Jair Bolsonaro, que nos últimos anos dirigiu vários ataques ao ministro, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), corte que no mês passado tornou o ex-presidente da República inelegível.

Moraes estava acompanhado da família e voltava ao Brasil após conceder uma palestra na Universidade de Siena. Segundo o jornal, que confirmou as informações do caso com o Ministério da Justiça, as ofensas partiram inicialmente de uma mulher identificada como Andreia.

Na sequência, um homem chamado Roberto Mantovani Filho, um empresário do interior de São Paulo, agrediu fisicamente o filho do ministro. Segundo o G1, Mantovani Filho acertou um golpe no rosto do filho de Moraes. Com o impacto, os óculos do filho do ministro cairam no chão.

Uma terceira pessoa, identificada como Alex Zanatta, se juntou aos dois agressores gritando novos xingamentos.

O ministro não estava acompanhado de escolta policial no momento das agressões.

Segundo o jornal O Globo, o grupo de agressores desembarcou na manhã deste sábado no aeroporto internacional de Guarulhos e foi identificado e abordado pela Polícia Federal. Moraes e os agressores pegaram voos diferentes – o trio embarcou para o Brasil. Já o ministro e sua família seguiram para outro destino na Europa.

Os agressores responderão em liberdade a um inquérito policial por suspeita de agressão, ameaça, injúria e difamação

Reações

No Twitter, o ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou as ações dos brasileiros contra Moraes como crimes. “Até quando essa gente extremista vai agredir agentes públicos, em locais públicos, mesmo quando acompanhados de suas famílias? Comportamento criminoso de quem acha que pode fazer qualquer coisa por ter dinheiro no bolso. Querem ser ‘elite’ mas não têm a educação mais elementar”, escreveu Dino.

O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, também comentou o caso. “Minha total solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Ataques dessa natureza são inconcebíveis na democracia. Herança de um tempo em que o Brasil adoeceu. Que os autores dessa barbárie sejam rapidamente submetidos à justiça para que eventos como esse jamais se repitam!”, escreveu no Twitter.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também condenou as agressões, “Atos de hostilidade como os que sofreram o ministro Alexandre de Moraes e sua família, ontem, são inaceitáveis. A eles, minha solidariedade. Mais do que criminoso e aviltante às pessoas, às instituições e à democracia, esse tipo de comportamento mina o caminho que se visa construir de um país de progresso, civilizado e pacífico. Todos os lados precisam colaborar para que o antagonismo fique no campo das ideias e das ações legítimas. Se a Nação, ainda dividida, não é capaz de substituir o ódio pelo amor, que o faça ao menos pelo respeito.”

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento