Focados em adultos, o PROPOMAX ® Dia e o PROPOMAX® Noite passam a conter também a tecnologia iCaps® e visam também oferecer uma forma mais agradável de consumir extrato de própolis. O PROPOMAX® Dia é um extrato de própolis EPP-AF® com zinco e vitamina C, o que faz dele um poderoso aliado para as defesas do organismo, disponível no sabor laranja. Já o PROPOMAX® Noite é um extrato de própolis EPP-AF® com zinco e vitaminas B6 e B12, que visa fortalecer a imunidade; sua fórmula contém extratos de camomila e melissa – conhecidos calmantes naturais –, além de mel.

Trata-se do iCaps®, nova tecnologia desenvolvida pela Apis Flora, que facilita o uso da própolis e favorece um consumo mais amplo, contribuindo para que cada vez mais pessoas se beneficiem com as suas propriedades.

No entanto, mesmo com tantos benefícios comprovados, o consumo do extrato, muitas vezes, é desestimulado pelo sabor e aroma característicos: crianças e até mesmo adultos são surpreendidos pela picância da própolis ao experimentar o produto pela primeira vez. O que já não é mais um problema, pois recentemente foi lançada uma nova tecnologia que possibilita o encapsulamento das partículas de própolis suavizando o seu sabor marcante.

Para a Dra. Andresa Berretta, farmacêutica responsável pelo Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Apis Flora, empresa líder no mercado nacional no segmento de própolis, mel e extratos de plantas medicinais (IQVIA/23), isso ocorre porque a própolis possui uma variedade de compostos que são responsáveis por propriedades como: anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica, antiviral, antioxidante, além de outros inúmeros benefícios já comprovados cientificamente. “A própolis é cientificamente comprovada como aliada à saúde por sua atividade antibacteriana e antiviral contra cepas que causam infecções do trato respiratório superior, sendo usado como agente terapêutico para prevenir algumas doenças”, explica.

Segundo a nutricionista funcional e esportiva, Carolina Padilha, o uso da própolis contribui para o fortalecimento da imunidade por ter compostos que agem na ativação de macrófagos, que são células de defesa do organismo e que têm o papel de combater vírus e bactérias. “Eu costumo recomendar a própolis para os pacientes que chegam no meu consultório com a imunidade baixa porque seus compostos contribuem diretamente para a imunomodulação”, conta a nutricionista. “Já pude constatar a ação da própolis durante o acompanhamento nutricional dos meus pacientes, que acontece por pelo menos 3 meses, onde eles relatam redução de casos de gripes e resfriados, inclusive rinites e sinusites que reduzem a frequência”, afirma Carolina.

Sobre a Apis Flora

Fundada em 1982, na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Apis Flora é líder no mercado nacional no segmento de própolis, mel e extratos de plantas medicinais (IQVIA/23). A empresa é reconhecida por investir regularmente em pesquisas voltadas ao desenvolvimento do setor no Brasil e para isso conta com parcerias com instituições de pesquisa, universidades e agências de fomento ao desenvolvimento – como USP, UNICAMP, UNESP, FAEPA, CNPq, FAPESP e FINEP.

Devido à essas parcerias, soma mais de 30 anos de pesquisa, com mais de 400 pesquisadores envolvidos, mais de 130 estudos publicados e seis patentes, entre elas a do EPP-AF®, um extrato de própolis padronizado e exclusivo que compõe diversos produtos do portfólio da marca, incluindo o PROPOMAX®, utilizado em um estudo inédito no mundo que mostra os benefícios do extrato de própolis para o tratamento da Covid-19. A partir do EPP-AF®, a Apis Flora desenvolveu mais uma solução exclusiva e inovadora: o iCaps – uma tecnologia de microencapsulação, na qual as partículas da própolis são encapsuladas, resultando no extrato de própolis EPP-AF® iCaps. Atualmente, seus produtos estão disponíveis em mais de 30 mil pontos de venda e a marca está presente em todo o Brasil. Possui mais de 100 produtos em seu catálogo e é fornecedora de ingredientes industriais para indústria farmacêutica, de alimentos e de cosméticos. Nos últimos anos, ganhou relevância entre outras empresas do segmento de apiterápicos e alimentos funcionais no mundo. Hoje, exporta para mais de 30 países, entre eles China, Estados Unidos, Japão e França.