Onças-pintadas encerram o Arraiá EducaZoo

As crianças que participaram do “Arraiá EducaZoo”, no Parque

Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana, nesta sexta-feira (14), se divertiram com a oficina educativa “Diferenciando as onças-pintadas do Zoo”.

O tema sobre os hábitos das onças-pintadas encerrou o “Arraiá EducaZoo”, reunindo 25 crianças por oficina com atividades lúdicas de pintura, desenho, jogos e visitas monitoradas aos recintos. Foram três dias de atividades, promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura, que proporcionaram aprendizado e lazer.

“A visita monitorada ao recinto das onças-pintadas trouxe informações sobre os hábitos alimentares e comportamentos dos animais, promovendo o enriquecimento ambiental com o oferecimento de alimentos típicos juninos e decoração dos recintos”, explicou a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Segundo ela, o casal de onças-pintadas do Parque, “Pantanal e Sheila”, faz parte do Programa de reprodução em cativeiro para a conservação das espécies brasileiras ameaçadas de extinção da AZAB – Associação dos Zoológicos e Aquários do Brasil.

As oficinas gratuitas e destinadas a crianças de até 7 anos de idade foram realizadas entre os dias 12 e 14. Além das onças, os participantes conheceram um pouco mais sobre a vida dos papagaios moleiro, cara roxa, peito roxo, chauá, papa cacau, verdadeiro, mangue, galego, campeiro e tucumana, saguis-pretos-da-mão-dourada, micos-leões-dourados e de cara-dourada, saguis-de-tufos-brancos e de tufos-pretos, saguis tufos pretos e brancos e sauim-de-coleira.

“As oficinas alcançaram o objetivo de promover a educação ambiental de forma descontraída, como atividade de férias, visando despertar o interesse e a curiosidade das crianças para a importância dos animais e da natureza. Os temas buscaram a conscientização, o respeito e a abordagem com um olhar de sensibilização para com as espécies, muitas ameaçadas de extinção, e com a preservação do meio ambiente em harmonia com o ser humano. Agradecemos à equipe do Parque Ecológico, aos profissionais envolvidos e a todos que participaram do evento”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

O Parque Ecológico – Zoo Americana localizado na Avenida Brasil, 2.525, no Jardim Ipiranga, numa área de 120 mil metros quadrados. O Zoológico abriga cerca de 400 animais.

Em julho, em função das férias escolares, o Parque estará aberto ao público também às terças-feiras. A visitação vai até domingo. Na segunda-feira o Parque não abre. Em agosto, o funcionamento voltará a ser de quarta-feira a domingo.

