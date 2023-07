Roteiro Gastronômico 2023 abre inscrições para bares e restaurantes

A Prefeitura de Americana abriu, nesta terça-feira (18), as inscrições para bares e restaurantes interessados em participar do Roteiro Gastronômico 2023, que contará com concurso entre os estabelecimentos e programação musical, incluindo show com a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano.

As inscrições poderão ser feitas até 31 de julho, por meio do formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura Municipal de Americana, www.americana.sp.gov.br, no banner específico do Roteiro.

Após o envio do formulário de inscrição, as empresas receberão por email as demais instruções que serão enviadas pela Bokme Produções, empresa produtora do evento.

Com entrada gratuita, o “Roteiro Gastronômico de Americana” ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto, dia do aniversário de 148 anos de Americana, na região do portal de entrada da cidade, à Avenida Antônio Pinto Duarte. Na sexta-feira (25), as atrações serão das 17h às 22h; no sábado (26), das 15h às 22h e no domingo (27), do meio-dia às 21h. O encerramento contará com o show de César Menotti e Fabiano.

A participação no concurso será restrita aos comerciantes cadastrados no Roteiro Gastronômico. Os estabelecimentos inscritos deverão garantir a venda do prato escolhido durante os três dias de evento, e cada empresa poderá concorrer com apenas um prato, produto ou porção. Apenas o prato inscrito poderá ser comercializado pelo estabelecimento no “Roteiro Gastronômico 2023”.

Só poderão se inscrever empresas que operam no município de Americana, e no ato da inscrição é preciso comprovar ser pessoa jurídica, com cópia do CNPJ e contrato social ou comprovante de inscrição como MEI.

Votação e premiação

A população poderá votar por meio do site www.americana.sp.gov.br, clicando no banner do concurso, de 10 a 27 de agosto. Os interessados poderão avaliar cada prato com o critério de 1 a 5 estrelas. Cada pessoa só poderá dar uma nota para cada prato. Também haverá votação para escolher o melhor atendimento.

Serão premiados os três melhores pratos do concurso, da seguinte maneira: 1º Lugar – R$5.000,00; 2º Lugar – R$2.500,00; e 3º Lugar – R$1.000,00, valor oferecido pela Bokme.

Os estabelecimentos vencedores receberão ainda um certificado e um troféu no dia do evento e, na semana seguinte, uma placa de Premiação Honrosa indicando a colocação no concurso, que poderá ser afixada no estabelecimento.

Além disso, todos os estabelecimentos receberão um certificado de participação, e a empresa eleita com o melhor atendimento receberá R$1.500,00.

Prefeito Chico vistoria local do evento

O prefeito Chico Sardelli vistoriou, nesta terça-feira, o local na região do Portal de entrada da cidade onde será realizado o Roteiro Gastronômico 2023. Ele estava acompanhado do vice Odir Demarchi; da secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria; do secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves; do secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, do superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Carlos Cesar Gimenez Zappia; do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; e de Thiago Barreto, da Bokme Produções, empresa produtora do evento.

“Estamos preparando uma grande festa para os 148 anos de nossa querida cidade. Americana está voltando a sorrir e o Roteiro Gastronômico será um evento histórico”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Fico muito feliz em ver o Roteiro Gastronômico tomando forma. Uma semente que plantei lá atrás, quando era vereador, por meio de um projeto de minha autoria. Será um sucesso, com toda certeza”, falou o vice Odir.

“O Roteiro já está a todo vapor. Já recebemos as primeiras inscrições. Estive com o prefeito Chico, o vice Odir e a equipe técnica para vistoriar o espaço onde ocorrerá essa grande festa em nossa cidade”, disse a secretária de Cultura, Marcia Gonzaga Faria.

O objetivo do Roteiro Gastronômico é valorizar os empreendedores do setor gastronômico de Americana, reconhecendo aqueles que criam, produzem e vendem pratos com forte identidade gastronômica local, contribuindo para a formação de um destino turístico de referência.

