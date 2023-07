O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta segunda-feira (17), o Roteiro Gastronômico 2023, que contará com concurso entre os bares e restaurantes de Americana e programação musical incluindo show com a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano.

O “Roteiro Gastronômico de Americana” ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto, dia do aniversário de 148 anos de Americana, na região do portal de entrada da cidade, à Avenida Antônio Pinto Duarte. Na sexta-feira (25) as atrações serão das 17h às 22h; no sábado (26), das 15h às 22h e no domingo (27), do meio-dia às 21h. O encerramento do evento contará com o show da dupla César Menotti & Fabiano. A entrada no evento será gratuita.

O objetivo do Roteiro Gastronômico é valorizar os empreendedores do setor gastronômico de Americana, reconhecendo aqueles que criam, produzem e vendem pratos com forte identidade gastronômica local, contribuindo para a formação de um destino turístico de referência.

“Americana começa a voltar a sorrir, resgatando o que já era nosso, como festas, shows, congressos. O Roteiro Gastronômico será uma grande festa para marcar os 148 anos da cidade que amamos. Nós estamos trabalhando para ver Americana cada vez mais tranquila e feliz”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O evento atende à Lei Municipal nº 6.208, de 23 de agosto de 2018, de autoria do então vereador e hoje vice-prefeito Odir Demarchi, sendo parte do Calendário Oficial de Eventos do Município.

“Estou muito contente, porque esse foi um projeto de minha autoria, uma sementinha que plantei lá atrás e hoje estou aqui como vice-prefeito anunciando ao lado do Chico esse Roteiro Gastronômico. Para mim é um orgulho saber que a sementinha que ajudei a plantar está começando a virar realidade em nosso governo”, disse o vice Odir.

“Queremos valorizar o comércio local, bares e restaurantes. Serão três dias com muitas atrações e um grande show de encerramento. A partir do dia 10 de agosto, é possível conhecer os pratos concorrentes nos estabelecimentos e votar no site. Conheceremos os vencedores antes do show de encerramento, no dia 27”, explicou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Também participaram do anúncio: o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; o superintendente da Ameriprev, Erich Hetzl Júnior; o líder de Governo na Câmara, vereador Lucas Leoncine e os vereadores Fernando da Farmácia, Leco Soares e Marcos Caetano.

Concurso

A participação no concurso será restrita aos comerciantes cadastrados no Roteiro Gastronômico. Os estabelecimentos inscritos deverão garantir a venda do prato escolhido durante os três dias de evento, e cada empresa poderá concorrer com apenas um prato, produto ou porção. Apenas o prato inscrito poderá ser comercializado pelo estabelecimento no “Roteiro Gastronômico 2023”.

Só poderão se inscrever empresas que operam no município de Americana, e no ato da inscrição é preciso comprovar ser pessoa jurídica, com cópia do CNPJ e contrato social ou comprovante de inscrição como MEI.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas já a partir desta terça-feira, 18 de julho, até 31 de julho, por meio do formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura Municipal de Americana, www.americana.sp.gov.br, no banner específico do Roteiro.

Após o envio do formulário de inscrição, as empresas receberão por email as demais instruções que serão enviadas pela Bokme Produções, empresa produtora do evento.

Votação e premiação

A população poderá votar por meio do site www.americana.sp.gov.br, clicando no banner do concurso, de 10 a 27 de agosto. Os interessados poderão avaliar cada prato com o critério de 1 a 5 estrelas. Cada pessoa só poderá dar uma nota para cada prato. Também haverá votação para escolher o melhor atendimento.

Serão premiados os três melhores pratos do concurso, da seguinte maneira: 1º Lugar – R$5.000,00; 2º Lugar – R$2.500,00; e 3º Lugar – R$1.000,00, valor oferecido pela Bokme.

Os estabelecimentos vencedores receberão ainda um certificado e um troféu no dia do evento e, na semana seguinte, uma placa de Premiação Honrosa indicando a colocação no concurso, que poderá ser afixada no estabelecimento.

Além disso, todos os estabelecimentos receberão um certificado de participação, e a empresa eleita com o melhor atendimento receberá R$1.500,00.

O sistema de inscrição dos estabelecimentos e de votação foi elaborado pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação.