Trio é detido pela Gama após tentativa de roubo no Terramérica

Três adolescentes com idade de 16 e 17 anos foram detidos pela Gama após após uma tentativa de roubo a uma residência na rua Luiz Plácido Massochetti no bairro Terramérica em Americana.

Por volta das 21hrs, um Gcm de folga morador do endereço saiu para guardar o seu veículo na garagem quando percebeu três individuais na calçada vindo em sua direção. Em seguida um deles com uma arma na cintura anunciou o roubo.

LEIA TAMBÉM: Motociclista tenta fugir de blitz e bate de frente com outra moto

O GCM que estava em posse de sua arma, tentou deter o trio, que saiu correndo jogando a arma na via. Com a ajuda de outro Gcm que estava na residência, foi possível abordar os adolescentes e detê-los até a chegada da Romu, um simulacro de pistola foi localizado.

Equipe com subinspetor Nelson, GCMs Donato e A. Silva, conduziram o trio até o plantão de policia, onde o delegado de plantão ratificou o flagrante, determinando a detenção dos adolescentes.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP