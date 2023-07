Militar tenta invadir casa de ex em Pirassununga e é preso

Um capitão da Força Aérea Brasileira foi detido no último domingo (17) após tentar invadir apartamento da ex-namorada, a influenciadora Gabi Benvenutti, em Pirassununga.

O capitão da Força Aérea Brasileira, que tem base na cidade, pulou o muro do condomínio, escalou a varanda do apartamento da mulher, de onde caiu algumas vezes na tentativa de invadir. O fato aconteceu me madrugada e o homem só parou com a chegada da polícia.

De acordo com informações, ele só não conseguiu entrar devido á tela de proteção. O Comando Aeronáutico Brasileiro repudiou o fato e irá abrir procedimento para apurar o caso.

