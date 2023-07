A Holanda anunciou recentemente que zerou o número de cachorros de rua no país – todos os animais encontraram uma família. Uma conquista de saúde e pública e bem-estar animal.

Segundo as informações divulgadas, a medida é fruto de uma política pública que começou a ser aplicada há 100 anos, quando o governo holandês e instituições de proteção animal uniram esforços e conseguiram a primeira legislação em favor do direito dos animais. Era comum anteriormente no país, cães serem obrigados a usar focinheira, há indícios também que esquadrões de morte tiravam a vida de animais na rua.

Após as políticas implementadas, hoje o país é considerado o mais ‘Pet Frendly’ – ‘Amigáveis para Pets do mundo.

Essa é uma realidade bem distante do Brasil, que de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), possui mais de 30 milhões de animais abandonados, sendo 10 milhões de gatos e 20 milhões de cachorros. Estima-se que em cidades de grande porte a proporção seja 1 cachorro para cinco pessoas. Não muito distante, nos municípios pequenos o número corresponde a ¼ da população.

No Brasil, a principal lei que protege os animais é a Lei Federal 9.605/98, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais: Art. 32 – Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Contudo, nos municípios, ainda faltam ações direcionadas contra o abandono dos bichos, de controle populacional e incentivo à adoção dos animais resgatados de maus tratos ou abandono. Não é incomum ver os Centro de Controle de Zoonoses, que não são abrigos, lotados e com animais confinados há 2, 5, ou 10 anos.

Em Americana, voluntários da página @adocaoccz atuam para conseguir um destino mais feliz a esses animais, resgatados pelo município. As feiras de adoção começaram em 2019 e, desde então, dezenas de animais conquistaram um lar.

Além disso, outras ONG’s e protetores também atuam paralelamente para minimizar o problema.

Feirinha de Adoção CCZ

As Ferinhas de Adoção do CCZ acontecem aos sábados, das 9h ao 12h, no estacionamento da Loja Padovani, na Rua Anhanguera, próximo ao mercadão. Interessados em contribuir com a causa podem seguir a página no Instagram @adocaoccz e ajudar a divulgar as ações em favor dos cachorros e gatos resgatados.

