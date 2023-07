Agora tem telemedicina para pets

Pais e mães de pet estão cada vez mais atentos aos cuidados que devem ter com a saúde dos seus filhos peludos. Ao mesmo tempo em que buscam atendimento de qualidade e prevenção de doenças, não abrem mão de serviços mais sofisticados que já são acessíveis aos humanos. Exemplo prático vem com o aumento da procura por planos de atendimento médico veterinário e também por telemedicina.

De olho nesta tendência, a +Pet, primeiro plano de saúde veterinário do país que tem hospitais próprios, lançou o TeleMed +Pet, mais uma inovação nos seus serviços que agrega segurança e tranquilidade para tutores.

Consulta pode ser feita por computador, tablet ou celular

Agora, de qualquer lugar, dia e hora, por chat, vídeo ou áudio, o tutor que desconfia de um problema de saúde no seu pet pode ter uma consulta virtual com o veterinário da +Pet.

Sem custo adicional, o TeleMed +Pet já está incluso como um benefício do Plano de Saúde +Pet.

“Muitas vezes, você percebe que seu bichinho está com um probleminha, está tristinho, mas não é nada que em princípio precise levar ao hospital. E, com uma ligação para o serviço de telemedicina, é possível resolver problemas de saúde de baixo risco sem sair de casa”, explica Antonio Cassio dos Santos, sócio responsável pela estratégia da +Pet.

Facilidade, rapidez e cuidado

É muito fácil usar o TeleMed +Pet. Com um celular, tablet ou pelo computador, o tutor acessa o site ou app da +Pet e solicita a consulta virtual. O atendimento pelo veterinário especializado em teleconsulta é imediato. Além de conversar sobre o problema do bichinho, o tutor pode mostrar o animal pela câmera de vídeo.

Além das orientações médicas, o veterinário poderá prescrever exames e receitar medicamentos durante a consulta virtual, sempre com certificação digital. Em caso de dúvidas, o profissional terá o cuidado de pedir para que o tutor leve o pet para uma consulta presencial.

A teleconsulta ainda pode ser utilizada para tirar dúvidas, como sobre comportamento, nutrição, prevenção de doenças e até a respeito de documentação para cães e gatos.

Todo serviço prestado pelo TeleMed +Pet segue protocolos de atendimento à distância estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), que regulamentou o serviço em junho do ano passado.

Único plano pet verticalizado do Brasil

+Pet em Campinas fica no Taquaral

A +Pet é a única do Brasil que oferece o plano de saúde verticalizado para cães e gatos, ou seja, possui atendimento em hospital próprio. Em um único endereço o tutor tem tudo o que precisa para manter a saúde do seu pet em dia: atendimento diário 24 horas, consultas com 18 especialidades, exames laboratoriais e de imagem de última geração, salas de internação e de cirurgias, UTI, farmácia e pet shop, com loja, banho e tosa.

As instalações da +Pet também seguem critérios de humanização. A rede inovou criando uma ala de internação humanizada, com poltronas de descanso e até internet de alta velocidade, onde os tutores podem acompanhar de maneira confortável a internação do seu pet.

Os Planos de Saúde +Pet têm cinco faixas de cobertura, com valores acessíveis que vão de R$ 99,90 a R$ 283,40 por mês, já com o serviço TeleMed +Pet como benefício.

As unidades +Pet estão em Goiânia-GO (Av. T-10 c/ T-01. 2537 St. Bueno) e Aparecida de Goiânia-GO (Av. Rio Verde, Qd. 52, Lt. 01, Jd. Nova Era), Brasília-DF (ST SHCS, CR 509, Bloco C, Asa Sul) e Campinas-SP (Av. Dr. Heitor Penteado, 861 e 865, Jd. Nossa Senhora Auxiliadora, Taquaral).

Ainda este ano, a rede vai inaugurar unidades em São Paulo Capital e Rio de Janeiro e, até 2025, serão 10 unidades nas principais capitais do país.

