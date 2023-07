Barbiecore: Lançamento do filme Barbie inspira itens para a casa

Ao longo de mais de sessenta anos, a boneca Barbie é um dos brinquedos mais famosos do mundo. Criada por Ruth Handler, co-fundadora da Mattel, em 1959, recebeu o nome de Barbie, em homenagem à sua filha. Sinônimo de inovação, ao longo dos anos vem marcando e influenciando gerações sendo dona de um estilo característico.

Com o anúncio do filme “Barbie”, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, que estreia nos próximos dias, o “Barbie Core”, tendência que se inspira na cor rosa e na estética da boneca, ganhou ainda mais força. Não se limitando apenas às roupas e acessórios, também é possível encontrar o pink e diferentes tons mais suaves em itens para a casa.

A nova coleção da Toalhas Atlântica, batizada de Paraíso Solar, traz em sua paleta o rosa vibrante. A toalha de praia Ocean, de 80cm x 1,50m, 440g/m², confeccionada com fio penteado, está disponível em pink e outras três cores diferentes.

Dentro da linha Sofisticata Premium, a toalha Ravenna, composta por fio penteado 100% algodão, está disponível nos tamanhos de banho, 75cm x 1,45m, e rosto, 48cm x 80cm. Com cinco cores diferentes, o rosa intenso se destaca na paleta de cores.

Roupão Pompom

Roupão Glam

Roupão Gola de Pelos

Para completar o enxoval, a Toalhas Atlântica possui três modelos de roupões diferentes em microfibra. O roupão Pompom com capuz, mangas longas e detalhes de pompons. Em um tom mais discreto, o Glam, em rosê, possui detalhes de glitter na gola, bolso e punhos. E o roupão com golas e pulsos de pelos, disponível também em tamanho infantil.

Assim como a estética do “Barbie core”, os produtos e a coleção Paraíso Solar da Toalhas Atlântica buscam trazer vibração e intensidade, mas sem deixar de lado a diversão e a sofisticação.

Sobre a Atlântica

Fundada em 1979 por Antonio Ogliari, no Vale do Itajaí, a Atlântica hoje possui 8 mil metros quadrados de área construída na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Durante 44 anos de história, a companhia tem entre seus pilares um olhar profundo para pautas de sustentabilidade ambiental e responsabilidade social, com diversos programas que fortalecem sua relação com a comunidade onde está inserida. A operação industrial da marca Atlântica fomenta a fabricação de produtos têxteis para cama e banho, atendendo rigorosos critérios em todas as etapas do processo até chegar às mãos do consumidor, com competitividade nacional e internacional.

