Sumaré vai ter Jogo das Estrelas no dia 29

No próximo dia 29 Sumaré recebe o Jogo das estrelas Futebol Solidário

O jogo acontece às 15 hs no Estádio Municipal Centro Esportivo Ver. José Pereira com a participação de grandes Craques do Futebol arte Brasileiro em prol do aniversário de 155 da Cidade de Sumaré

O Empresário Gil Santos coordenador da Seleção Craques Master Brasil relata que já está confirmado a presença de vários ex jogadores que fizeram história no futebol brasileiro e mundial dentre ele: Goleiro Gilmar ex Palmeiras, Lateral Pavão ex São Paulo, Nilson ex Flamengo e Corinthians, Alexandre Rosa ex Palmeiras, Diego Macedo ex Corinthians e Atlético Mineiro, Jean Carlo ex Palmeiras, Zenon ex Corinthians e Seleção brasileira, Macedo ex São Paulo, Vasco e Grêmio, Ezequiel ex Corinthians, Marcelo Wernek ex árbitro de futebol, Tonhao Bi Campeão pelo Palmeiras, Muller Tetra campeão mundial quatro Copas do Mundo, Viola Tetra Campeão mundial , Rogerinho R9 da Seleção Brasileira de amputados e tbm craque do Corinthians e o lendário Ademir da Guia (Divino) a lenda viva do Futebol brasileiro da Academia Alviverde.

Capoeira de Sumaré faz história nos JRegionais

Teremos também a presença confirmada do Mestre do Piseiro Thiago Ferraz e do Sósias dos jogadores

Ronaldinho Gaúcho, Pique e muito mais….



O Árbitro da partida será José Henrique de Carvalho da Confederação brasileira

A Entrada será um Kg de alimento não perecível em prol do projeto Driblando a Fome

Os Portões do estádio serão abertos a partir das 14 hs para uma partida preliminar das escolinhas de futebol do Município

Realização GS7 Eventos esportivos – Craques Master Brasil.

Apoio: Prefeitura Municipal – Secretaria de Esportes

