7 curiosidades sobre os cassinos online

Grande fenômeno na internet através de computadores e dispositivos móveis, o segmento de cassinos online é um dos que mais crescem no Brasil e no mundo. Prova disso é que, segundo o portal Research And Markets, estimativas do mercado apontam que o setor fature entre 2023 e 2027 mais que o dobro da receita registrada em 2021.

Parte desse sucesso tem a ver com uma enorme variedade de jogos capazes de atrair os mais diversos tipos de público, oferecendo diversão e interatividade com conforto e segurança. Diante dessa realidade, as plataformas vêm fazendo cada vez mais esforços para ampliar seu alcance e proporcionar uma verdadeira imersão, possibilitando a emoção de vivenciar os grandes cassinos do mundo sem sair de casa.

Mas, afinal, quando surgiram, como funcionam e quais possibilidades esses sites oferecem aos usuários? Com quase três décadas completas desde o surgimento do primeiro cassino online, essas empresas carregam consigo algumas curiosidades sobre sua história e modos de operação.

Primeiro cassino virtual

Conhecida como é hoje, a internet se massificou no início da década de 90, com a criação da World Wide Web, em 1991, tornando seu uso mais fácil e acessível. Foram necessários três anos para o primeiro navegador comercial surgir, o Netscape Navigator, e assim as páginas online foram gradualmente aparecendo.

Isso tornou possível o lançamento do InterCasino, o primeiro cassino online do mundo, em 1996. O site oferecia uma variedade de jogos da modalidade, incluindo caça-níqueis, roleta, blackjack e bacará. Também pioneira no que diz respeito a pagamentos via cartão de crédito, a plataforma foi uma das grandes responsáveis pela popularização do segmento no universo virtual.

Capital dos jogos online

Conhecida como um dos principais pólos de licenciamento de cassinos online, a República de Malta se tornou uma espécie de capital dos jogos virtuais para os operadores de plataformas do segmento. Não à toa, o arquipélago localizado no Mar Mediterrâneo, entre o sul da Itália e o norte do continente africano, possui sua própria agência governamental que regulamenta esse tipo de atividade, a Autoridade de Jogos de Malta (MGA, na sigla em inglês).

No caso, é a MGA quem estabelece um conjunto de regras e regulamentos rigorosos para o funcionamento de cassinos online, a fim de garantir a proteção de jogadores e combater fraudes. Para obter uma licença, as plataformas são submetidas a um exigente processo de avaliação administrativa e operacional.

Transparência e aleatoriedade

Um dos recursos mais importantes que os cassinos online não medem esforços para investir é a transparência dos resultados. Para isso, as empresas utilizam algoritmos geradores de números aleatórios. Os famosos RNG garantem a imparcialidade nas partidas, assegurando que cada rodada seja justa e completamente independente das anteriores.

Jogos ao vivo

Algumas pessoas mais céticas poderiam dizer antigamente que nada se compara à experiência de vivenciar partidas em um cassino de verdade e que as plataformas online não oferecem a mesma emoção. Isso caiu por terra desde que esses sites passaram a oferecer versões ao vivo. Mas como isso funciona exatamente?

Ao acessar o ambiente de jogo, o usuário pode optar pelo modo de disputa em tempo real e frequentar salas virtuais com dealers e outros jogadores reais. O espaço permite a interação entre os participantes por meio de chat ou transmissão por vídeo, trazendo uma sensação mais autêntica ao de uma noite de competições em um cassino físico.

Multiplataformas

Com o avanço da tecnologia, disputar partidas de poker, blackjack, roleta, caça-níqueis ou qualquer outra modalidade não é uma exclusividade para usuários em desktop. Nos últimos anos, as empresas vêm investindo cada vez mais no aprimoramento de aplicativos, possibilitando o acesso também em dispositivos móveis, com versões otimizadas para smartphones e tablets. Com isso, se tornou possível desfrutar desses jogos em qualquer lugar e a qualquer momento.

Jogos gratuitos e torneios

Se engana quem pensa que só é possível jogar apostando de verdade nos cassinos online. Ao contrário disso, muitas plataformas oferecem versões gratuitas, permitindo que os usuários experimentem os games sem investir dinheiro real. Essa é uma ótima maneira de praticar habilidades e se familiarizar com os jogos antes de partir para um próximo nível.

Outro recurso interessante é a realização de torneios ao vivo. Além de disponibilizar partidas e rodadas avulsas, os cassinos virtuais também organizam competições e eventos regulares entre seus clientes, oferecendo premiações reais.

Pagamentos seguros e diversificados

Por fim, jogar e apostar na internet deixou de ser um obstáculo para quem não se sente seguro. Para garantir a integridade de dados pessoais e financeiros dos jogadores, os cassinos online possuem tecnologias de criptografia avançadas e políticas de jogo responsável. Além de aceitarem pagamentos por cartão de crédito e transferências via bancos digitais, algumas plataformas já trabalham também com transações por criptomoedas, ampliando a comodidade do usuário.