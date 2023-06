Para além do impacto no mercado profissional, a Inteligência Artificial (IA) desempenha papel necessário no desenvolvimento pessoal e no entendimento de mundo. Por meio de suas vastas aplicações no dia a dia, ela tem capacidade de fornecer conhecimento, apresentar perspectivas diversas e analisar dados complexos.

Com objetivo de compreender melhor essa tecnologia que tem revolucionado a humanidade e o pensamento intelectual, separamos cinco dicas de leitura que vão fornecer insights sobre a Inteligência Artificial, desde o ChatGPT até o metaverso. Confira!

IA para ajudar na compreensão de mundo:

O que nos torna humanos?

Faz parte da existência humana buscar respostas para as mais variadas questões da vida. No geral, a procura é por explicações objetivas relacionadas com inquietações subjetivas. O que significa amar? Como superamos o sofrimento? A felicidade é realmente possível? Para responder estas e outras indagações, o poeta Iain S. Thomas e a especialista em tecnologia Jasmine Wang resolveram utilizar IA a partir do programa GPT-3, que apresenta indagações sensíveis e poéticas. O Que Nos Torna Humanos? chega para constatar que a tecnologia é um ato humano; que as coisas criadas refletem a habilidade de cada um e as pessoas esperam imprimir os próprios valores no mundo.

(Onde encontrar: Amazon)

IA como fonte de conhecimento e aprendizado:

ChatGPT Explicado

Uma análise detalhada dos benefícios e desafios do uso dessa ferramenta que tem revolucionado nossa comunicação e interação com a inteligência artificial. O autor Helbert Costa discute preocupações éticas e apresenta estratégias frente aos impactos causados pela IA no mercado de trabalho.

(Onde encontrar: Amazon)

IA sob novas perspectivas:

A Inteligência Artificial é Inteligente?

A discussão sobre a inteligência das máquinas fragmenta-se em duas posições: os que não hesitam em demonstrar suas incertezas e aqueles que negam categoricamente a IA. Entre as duas tendências, pesquisadores buscam definições renovadas e não antropocêntricas de inteligência. Santaella aborda neste livro a controvérsia entre a inteligência humana e a dos algoritmos, com recortes objetivos, precisos e claros.

(Onde encontrar: Amazon)

Abaixo os gurus, salve os guris

Instigante e visionário, Walter Longo, empresário e o ex-jurado do programa O Aprendiz lembra da importância de resgatar a criatividade e imaginação inatas do ser humano para encarar a era da Inteligência Artificial. O executivo argumenta, com exemplos práticos, que a solução para os problemas complexos da humanidade está na mentalidade descompromissada e imaginativa das crianças. O autor questiona os padrões pré-estabelecidos, estimula o potencial criativo que reside dentro de cada um e explora o poder transformador da imaginação.

(Onde encontrar: Amazon)

IA para desenvolver habilidades cognitivas:

Metaverso e Web 3.0: que mundo é esse?

Esta obra ajuda você a entender quais são as principais diferenças entre a internet atual e o admirável mundo novo que está ali na esquina. Ela é fundamental para pessoas e empresas que querem se preparar e mostra o que é preciso para fazer essa transição. Imagine o que você e sua empresa podem fazer e conquistar se estiverem a postos para o Metaverso.

(Onde encontrar: Amazon)