A diretoria da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) realizou na manhã desta sexta-feira o segundo sorteio do “Espetáculo de Prêmios”. Dessa vez foram sorteadas cinco cestas de flores com chocolates, um smartwatch Samsung, uma smart TV de 43 polegadas da Samsung UHD 4 K e um celular Samsung Galaxy Ultra 5G – S22.

Os ganhadores das cestas de flores e chocolates foram Maria Aparecida da Silva Carolina, do Jardim Terramérica, que fez a compra na Primícia; Claudia Figueiredo, de Nova Odessa, que comprou na Jô Decorações; Taine Ragazzo, da Vila Massucheto, que preencheu o cupom na Tokyo Modas; Gilvanetti dos Santos, do Jardim Nossa Senhora do Carmo, que efetuou as compras na Oriental Magazine, e Maria Aparecida Martins, da Vila Cordenonsi, que comprou na NB Loja.

O smartwach teve como ganhadora Ivete Dias Monteiro Ruiz, que reside na Vila Mathiensen. Ela preencheu o cupom na Omega Magazine. Já Eliana Gonçalves ganhou a smart TV de 43 polegadas. Ela é moradora do Novo Mundo e fez a compra na Comfer. O celular da Samsung saiu para Rosangela Aparecida Sandra, do Parque Novo, que preencheu o cupom na Mar Negro.

O próximo sorteio será realizado no dia 31 de agosto quando serão distribuídos um celular Samsung 5G S22 e uma smart TV de 43 polegadas da Samsung UHD 4 K.

