PROCON Sumaré fiscaliza variação de preço do botijão de gás de cozinha

O Procon (Programa de Defesa e Proteção do Consumidor) de Sumaré realizou na última semana uma operação para levantamento de preços de do botijão de 13 kg do gás de cozinha no município. A iniciativa é a primeira etapa da fiscalização para identificar a variação dos preços nos comércios da cidade, após a redução de 21,3% do preço, anunciada pela Petrobras, a fim de identificar possíveis discrepâncias entre os preços praticados.

Carla Vensel, coordenadora do Procon Sumaré, explica que, por não ser tabelado, o preço praticado é de responsabilidade apenas dos proprietários. Junto ao setor, as principais ações do Procon de Sumaré são fiscalizações de propaganda enganosa. A coordenadora do Procon orienta os consumidores a pedir e guardar recibos ou comprovantes fiscais, bem como procurar o órgão caso haja qualquer suspeita de irregularidade.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone do Procon Sumaré, (19) 3873-1071, pelo e-mail procon.sumare@gmail.com ou diretamente na sede do órgão, na Rua Antônio Pereira de Camargo, 300, no Centro.