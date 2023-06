Polícia recebe denúncia e apreende “arsenal” de armas em laje

Durante patrulhamento da polícia militar nesta sexta-feira, por volta das 11h, no bairro Jardim Helena, em Americana, um pedestre informou à equipe que queria fazer uma denúncia. O indivíduo, que pediu anonimato, relatou que no local dos fatos, na laje de um sobrado, haviam várias armas e munições que se encontravam no interior de uma caixa de madeira, ao lado da caixa d’água e o acesso seria somente pelo telhado da residência.

Juntamente com as Equipes de apoio, os Policiais Militares foram ao local sendo recebidos pelo declarante, que é o inquilino da residência. Ao ser questionado, relatou residir naquele imóvel há cerca de 05 anos e meio, não sabendo dizer se havia armas na laje da casa e estava disposto a colaborar para elucidar tal denúncia, autorizando a entrada da equipe.

Para acessar o local exato, foi necessário o uso de duas escadas e foram retiradas duas telhas para acessar o interior do forro da laje, onde foram avistadas duas caixas de madeira, fechadas, com um cadeado. Ao serem abertas, foram localizadas armas e munições de variados calibres, além de apetrechos e insumos para carga e recarga de munições, bem como coldres e baleiros de munições.

O declarante reforçou não ter conhecimento e alegou que o proprietário do imóvel reside há quase 06 anos nos EUA. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde as armas, munições, apetrechos e insumos foram apreendidos e o morador da residência ouvido e liberado.

APREENSÕES:

Armas

– 01 Pistola Imbel Cal .380

– 01 Espingarda Boito Cal .28

– 01 Espingarda Cbc Cal .12

– 01 Espingarda Cbc Cal .22

Munições:

– 150 Cal .38

– 166 Cal .380

– 44 Cal .12

– 24 Cal .28

– 01 Fuzil .762

– 01 Cal .45

– 01 Cal .22

– 45 Deflagrada de Cal .28

– 10 Deflagrada de Cal .12

– 06 Deflagrada de Fuzil 762

Apetrechos e insumos

– 632 Projéteis de calibres variados.

– 1.548 Espoletas

– 02 Prensas de carregamento de munições.

– 03 Cases de arma longa

– 03 Coldres de arma portátil

– 01 Tubo de pólvora

– 01 Baleiro

