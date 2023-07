Observatório da PUC-Campinas. Cesta básica em junho +barata

O Observatório da PUC-Campinas verificou redução no preço da cesta básica

em Campinas no mês de junho, quando comparado ao mês anterior. De acordo com o estudo, a queda no preço foi de 1,45% – o que corresponde a uma redução de R$ 10,64. O valor da cesta básica no sexto mês do ano foi de R$ 722,30.

O estudo, coordenado pelo Prof. Me. Pedro de Miranda Costa com a assistência de Ana Clara Brilha da Silva, apresentou resultados que seguem a tendência dos índices de 10 capitais brasileiras.

O levantamento aponta ainda que, partindo da informação de que seriam necessárias três cestas básicas por família (dois adultos e duas crianças), o valor do salário mínimo hoje para essa capacidade de compra deveria ser de R$ 2.166,89. Hoje, uma cesta básica compromete 54,7% do salário mínimo atual, de R$ 1.302,00.

Confira o estudo completo aqui.

A tendência de queda no preço reflete nos produtos da cesta. Dos 13 itens pesquisados, 10 apresentaram redução em seus preços, e 3 apresentaram alta – a mais significativa foi a da batata, com acréscimo de R$ 7,81 no valor total da cesta. A justificativa dada no mercado foi relacionada ao atraso na colheita durante parte do mês. Entre os itens que apresentaram redução, destaque para o feijão (queda de 8,05%) e o óleo de soja (redução de 8,35%). Carne, feijão, tomate e pão juntos representaram uma queda de R$ 16,32 no preço final.

Hoje, no comparativo com as 17 capitais em que os custos da cesta básica são apurados pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), Campinas ocupa o sexto lugar, entre os valores mais altos.

