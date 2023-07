Duas mulheres ficaram feridas, na noite desta terça-feira, após colidirem de frente suas respectivas motocicletas, em Santa Bárbara d’Oeste. O acidente ocorreu próximo à empresa Paramount.

Uma das motociclistas tentou fugir de uma blitz da Guarda Municipal e bateu de frente com outra mulher, que também pilotava uma moto. As duas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro Dr. Edson Mano com fraturas nas pernas e nos braços.

