Construtora compra prédio da Unitika do Brasil, em Americana

Um grupo de uma grande construtora comprou o prédio da Unitika do Brasil, no Jardim Helena, em Americana. A negociação já teria um “pré-contrato” assinado, aguardando apenas detalhes do projeto para bater o martelo de forma oficial, o que deve acontecer em outubro/novembro. A informação foi obtida pelo Portal Novo Momento de forma exclusiva.

LEIA TAMBÉM: Beppo é o 1º restaurante a aderir projeto para mesas e cadeiras na calçada

A fábrica encerrou suas atividades em novembro de 2018, quando demitiu aproximadamente 400 funcionários. A sede funcionava em Americana desde 1960.

O local possui 80 mil metros quadrados de área construída, no total, são 350 mil metros.

O grande projeto previsto para o local deve ser anunciado no início do ano.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP