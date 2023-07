População de Americana deve gastar R$450 milhões em bares e restaurantes este ano

Pesquisa IPC Maps mostra que haverá um aumento de 6,7% no consumo fora de casa de bebidas e 8% em alimentos em 2023.

Levantamento tem foco na RMC (Região Metropolitana de Campinas) e revela que o gasto estimado deste ano será de R$7.3 bilhões. No ano passado o consumo foi de R$6.7 bilhões.

Este ano o setor de alimentação deve ficar com R$5.839 bilhões e o setor de bebidas R$1.479 bilhão.

Dos gastos estimados pelos consumidores da região, 1/3 deve ficar concentrado em Campinas e 6,4% em Americana.

Segundo a ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) 45% dos empreendedores estão operando com lucro, 37% estão estáveis e 18% sofrem com o prejuízo. 17% dos estabelecimentos estão inadimplentes por conta de empréstimos feitos durante ou após a pandemia.

Essa previsão de aumento dos gastos fora de casa trás ânimo para o setor, que prevê novas contratações e geração de renda.

De acordo com Matheus Mason, presidente da entidade, esse setor é o que mais emprega no Brasil.

