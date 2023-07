Latam tem 23% mais passageiros este ano

Cada vez mais eficiente e fortalecida, a LATAM acaba de registrar a marca de 15,5 milhões de passageiros transportados em voos domésticos no Brasil entre janeiro e junho deste ano. O volume é 23% superior ao registrado no primeiro semestre de 2022, quando a companhia alcançou a marca de 12,6 milhões de passageiros. Além disso, reforça o acerto da sua estratégia de investir em mercados de forma sustentável para ampliar a conectividade aos clientes. Somente nos dois últimos anos, a LATAM começou a voar para 11 novos destinos regionais brasileiros, alcançando o seu recorde de 55 aeroportos no Brasil e se consolidando como a empresa aérea que mais conecta o País com o mundo.

De janeiro a junho de 2023, a LATAM também registrou no Brasil um crescimento de 18% na sua demanda doméstica de passageiros (medida em RPK¹) e ampliou em 19% a sua oferta doméstica de assentos (ASK²), quando comparado com o mesmo período de 2022.

Como explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, “é nosso compromisso fazer com que cada vez mais brasileiros possam voar de avião. Os resultados do primeiro semestre deste ano refletem uma operação sustentável e o acerto da nossa estratégia de investir onde há demanda. Hoje, oferecemos a maior rede de destinos que o Brasil tem e continuaremos buscando oportunidades”.

Americana busca incrementar turismo

LATAM EFICIENTE: MAIS CONECTIVIDADE NO BRASIL E NO MUNDO

Mais eficiente e competitiva, a companhia aérea começou a voar deste 2021 para 11 novos destinos regionais brasileiros: Jericoacoara (CE), Juazeiro do Norte (CE), Vitória da Conquista (BA), Petrolina (PE), Presidente Prudente (SP), Montes Claros (MG), Juiz de Fora (MG), Cascavel (PR), Sinop (MT), Caxias do Sul (RS) e Passo Fundo (RS). Adicionalmente, em maio de 2023, a LATAM ampliou o seu acordo de codeshare com a Voepass para oferecer aos seus clientes o acesso a mais destinos regionais brasileiros.

Em viagens internacionais, a empresa responde atualmente por mais de 60% dos passageiros de voos internacionais no Brasil, segundo a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), voando do Brasil para 21 destinos internacionais diretos (em 28 rotas operadas a partir dos aeroportos de São Paulo/Guarulhos, Rio de Janeiro/Galeão, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza) e operando voos com conexão para outros 67 destinos em todos os continentes, exceto Ásia. Ainda em 2023, a LATAM iniciará as rotas Foz do Iguaçu-Lima, Belo Horizonte-Santiago, Santiago-Melbourne, Lima-Aruba, Lima-Atlanta, Lima-Havana, Guarulhos-Joanesburgo e Guarulhos-Los Angeles, sendo esta última a primeira entrega efetiva no mercado brasileiro da sua Joint Venture com a Delta Air Lines.

Como consequência, a empresa lidera o setor aéreo brasileiro desde 2021, segundo a ANAC. A companhia transporta anualmente no Brasil uma média de 30 milhões de passageiros no mercado doméstico e 3 milhões no internacional. São 700 voos por dia em média no País, sendo 650 operações domésticas e 50 internacionais.

GRUPO LATAM TAMBÉM CRESCE

Em junho de 2023, a demanda de passageiros (medida em RPK¹) de todo o grupo LATAM teve crescimento de 33% na comparação com o mesmo mês de 2022. No mesmo período, a companhia promoveu aumento de 28,1% na sua oferta de assentos (medida em ASK²). Como resultado, registrou um aumento de 3,1 pontos percentuais em sua taxa média de ocupação, para 83%. Na operação cargueira, a empresa ampliou em 21,4% a sua capacidade (medida em ATK³) em relação a junho de 2022. Confira os resultados completos abaixo:

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM e as suas afiliadas são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos Estados Unidos e Caribe.

¹ RPK sigla em inglês para Passageiros-Quilômetros Transportados.

² ASK sigla em inglês para Assentos-Quilômetros Oferecidos.

³ ATK sigla em inglês para Tonelada-Quilômetros Oferecidos.