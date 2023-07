Prefeitos colam com Tarcísio em evento no palácio

Prefeitos da região acompanharam nesta terça-feira (18/07/2023), em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas lançar o programa que vai agilizar a universalização dos serviços de Saneamento no Estado. Também esteve presente o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado, Gilberto Kassab.

Segundo o prefeito de Nova Odessa, Leitinho Schooder (PSD), mesmo tendo alcançado neste ano de 2023 a universalização do serviço de abastecimento de água tratada, agora com 100% das residências atendidas, a Prefeitura e a Coden Ambiental estudam aderir ao novo programa estadual. “Nova Odessa tem agora, graças às obras de água que fizemos no Pós-Anhanguera, 100% de água tratadam além de 96% de coleta e tratamento de esgoto. O UniversalizaSP é um programa do governo do estado focado na universalização do saneamento básico. Vamos estudar a possibilidade de buscar uma parceria com o governador Tarcísio de Freitas para aumentar ainda mais a oferta do serviço de coleta e tratamento de esgoto em Nova Odessa, cobrindo 100% da população”, adiantou o prefeito Leitinho.

Em seu perfil no instagram, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Rafael Piovezan comemorou o evento e disse que “Santa Bárbara d’Oeste é referência e está entre as poucas cidades do Brasil que possuem 100% de esgoto tratado, além de um sistema de referência sustentável de abastecimento de água da melhor qualidade!

Estive a frente do DAE de 2014 a 2020, na gestão do ex-prefeito Denis, e tive a honra de contribuir com uma equipe muito qualificada de trabalho que fez de Santa Bárbara um exemplo no compromisso com as gerações futuras e o desenvolvimento sustentável. Estamos avançando ainda mais nesse caminho de compromisso com a natureza, com novas obras e ações as quais tenho muito orgulho de continuar contribuindo e ajudando a cidade.

Parabéns ao governador Tarcísio de Freitas e à secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, pelo importante programa que, sem dúvida alguma, ajudará muitas cidades!”

NOVA ODESSA “Para a gente, garantir água na torneira de cada um, água mais barata, coleta e tratamento de esgoto, despoluição dos nossos mananciais, saúde e produtividade. Nós vamos trabalhar com vocês [prefeitos e prefeitas], a regionalização do saneamento e os melhores modelos que vão trazer mais investimentos, alcançar mais gente e levar água e esgoto mais baratos. Isso vai fazer a diferença na vida das pessoas”, reforçou Tarcísio.

O evento teve a participação do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, dos secretários estaduais Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais), Fábio Pietro (Justiça e Cidadania), André Isper (secretário em exercício de Parcerias em Investimentos), do presidente da (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, além de deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores e gestores públicos estaduais e municipais.

Criado pela Lei Federal nº 14.026/2020, o Novo Marco do Saneamento estabelece que 99% da população seja atendida com água tratada e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033. Porém, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado aponta que cerca de 250 dos 645 municípios paulistas ainda não contam com a universalização de um ou ambos os serviços.

O cadastramento das prefeituras no UniversalizaSP vai até setembro e pode ser feito na página https://universaliza.semil.sp.gov.br. Após o período de adesões, a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e a Secretaria de Parcerias em Investimentos vão avaliar a quantidade de cidades inscritas, os possíveis blocos de regionalização e as modelagens mais eficientes para cada caso.

SANEAMENTO EM DADOS

Dos 645 municípios paulistas, 149 não possuem universalização em abastecimento de água e outros 226 não contam com esgotamento sanitário para 90% ou mais de suas populações. O Governo de São Paulo calcula a necessidade de R$ 26 bilhões em investimentos para a universalização dos serviços nesses municípios, o que demoraria cerca de três décadas com base nos recursos aplicados nos últimos cinco anos.

