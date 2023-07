Nesta quarta-feira (19), o atual campeão mundial, Filipe Toledo,

é o grande vencedor da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul. Após um verdadeiro show de surf, o brasileiro confirmou o tricampeonato no icônico evento africano do tour, após bater o australiano Ethan Ewing, e se isolou na liderança do circuito mundial. Com o resultado, Filipinho carimbou sua vaga para representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris em 2024.

Durante a disputa da final, Filipinho não deu nenhuma chance para o australiano. O brasileiro finalizou o campeonato com o maior somatório do evento, com 18,76 pontos e a maior nota de toda a etapa, um 9,93, beirando a perfeição, deixando Ethan Ewing sem reação e em combinação durante a bateria.

Essa foi a terceira conquista de Filipe Toledo em Jeffreys Bay, somando atuações dominantes em solo africano. O atual campeão mundial disputou 3 finais em J-Bay e venceu em todas as oportunidades. Filipinho alcançou a marca de 15 títulos em 21 finais disputadas na carreira, ficando atrás apenas de Kelly Slater e Gabriel Medina, como o surfista em atividade com mais etapas vencidas.

Esse resultado garantiu Filipe Toledo nas Olimpíadas de Paris em 2024, já que, na pior das hipóteses, ele só poderia ser ultrapassado por apenas 1 brasileiro no ranking geral, e o circuito mundial de surf garante duas vagas por país nos Jogos Olímpicos do ano que vem. A última etapa da liga mundial de surf será disputada em Teahupoo, no Taiti, mesmo local onde serão disputadas as Olimpíadas, que pode ser bastante valiosa para o campeão se preparar para representar o Brasil em 2024.

O MELHOR DO MUNDO

Filipe Toledo, 28 anos, é um dos principais surfistas do mundo, natural de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Desde os 16 anos na elite do surfe mundial, Filipinho, como é conhecido, acumula 15 etapas vencidas em 21 finais disputadas em sua carreira. Em 2022, após um ano brilhante, se tornou campeão mundial, entrando para a seleta lista de brasileiros que alcançaram o feito. Além do show que dá surfando, Filipe transcende o surfe fortalecendo a cultura do esporte, apoiando a educação e inspirando as próximas gerações.

O surfista é responsável por projetos próprios, como a Filipe Toledo Surf Store, localizada na Praia Grande, em Ubatuba. A loja vende artigos, muitas vezes exclusivos, do universo do surfe e das marcas que já são parceiras do atleta. Em parceria com a sua loja, Filipinho promove o circuito Filipe Toledo Kids On Fire, com o intuito de fomentar o esporte na região de Ubatuba, contemplando atletas de 10 a 16 anos de todo o Brasil. Filipe também é fundador da sua própria escola de surf, a Filipe Toledo Surf School, que busca desenvolver atletas da categoria de base, na Praia Grande. Ele também é padrinho do Projeto Namaskar, que oferece educação através de oficinas e cursos, com acompanhamento social, psicológico, cuidados com a saúde e serviços de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O Namaskar conta com oficinas de yoga, ballet, surfe, teatro musical, violão, bateria, futebol, etc.

Além disso, anunciou recentemente sua entrada como sócio da Let ‘s Poke, rede de culinária havaiana, com o intuito de espalhar a cultura local pelo Brasil e também para o squad BB, o time de atletas e influenciadores patrocinados pelo Banco do Brasil.

Capital Estadual do Surfe, Ubatuba conta com escolinhas da modalidade

Em meio a tantas cidades litorâneas paulistas, não é um mero acaso ser considerada a Capital Estadual do Surfe, esporte recém-incluído no rol olímpico. Mas Ubatuba fez por merecer esse título, aprovado pela Assembleia Legislativa por meio da Lei 12.718/2007 (de autoria do ex-deputado Gil Arantes), ao conseguir reunir em suas praias um calendário anual recheado de eventos e, ao mesmo tempo, investir em escolinhas municipais da modalidade para crianças e adolescentes.

Para se ter uma ideia, neste ano, a cidade conta com mais de 20 eventos na agenda, entre eles, uma etapa do Paulista Profissional, que reunirá os maiores atletas brasileiros que pegam onda em busca de um lugar na elite mundial deste esporte.

