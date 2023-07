Um homem de 42 anos morreu após beber um litro de pinga em Catalão, em Goiás, no último domingo (17).

Ele teria apostado com amigos e o prêmio era duas caixinhas de cerveja.

O vídeo mostra o homem ingerindo a bebida alcóolica e comentários. “Bebeu pinga, ganhou, pode trazer a caixinha de cerveja”.

Ele foi encontrado morto na calçada após o consumo da bebida.

