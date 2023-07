Sabesp e Consórcio PCJ distribuem mudas nativas em 7 cidades do interior de SP

A Sabesp, empresa de Saneamento do Estado de São Paulo, distribuiu 1.150 mudas de árvores nativas em parceria com o Programa de Proteção aos Mananciais do Consórcio PCJ, no mês passado, durante as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. A quantidade representa uma área reflorestada potencial do tamanho de um campo de futebol padrão Fifa.

As mudas foram solicitadas pela Unidade de Negócios Capivari-Jundiaí da Sabesp, sediada em Itatiba (SP), e foram distribuídas em atividades nos municípios de: Cabreúva, Hortolândia, Itatiba, Itupeva, Mombuca, Saltinho e Várzea Paulista. A Sabesp é uma das 23 empresas associadas ao Consórcio PCJ.

“A parceria com o Consórcio PCJ foi fundamental. As mudas doadas foram entregues aos clientes nas agências de atendimento da Sabesp, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, permitindo a divulgação do QRCode com o Guia de Plantio das Mudas, esse também elaborado pelo Consórcio PCJ, o que auxiliou na orientação para o sucesso do plantio”, comenta Vanessa Egídio Pereira, Gerente do Departamento de Desenvolvimento Operacional da Sabesp.

“A Sabesp entende que ações de preservação de mananciais e recuperação florestal de matas ciliares são centrais para a disponibilidade hídrica nas Bacias PCJ e no nosso estado como um todo, o que está totalmente alinhado com as atividades do Consórcio PCJ nessa área. A parceria em projetos e ações de sensibilização sobre o tema são muito importantes para nós, enquanto empresa do setor de saneamento básico”, atenta Hélio Figueiredo, representante da Sabesp e conselheiro na Diretoria do Consórcio PCJ.

Balanço feito pelo Consórcio PCJ das ações do Programa de Proteção aos Mananciais no primeiro semestre de 2023 sobre doações de mudas e apoio aos viveiros municipais parceiros, mostrou que as 15.050 mudas de árvores nativas doadas para projetos de reflorestamento em Municípios e Empresas associados permitiu a recuperação florestal de uma área de 9 ha (hectares), que tem potencial para permitir a ampliação da infiltração da água das chuvas em 8,12 mil m³/ano. Isso significa que os plantios ampliaram a capacidade de recarga dos mananciais e da disponibilidade hídrica nas Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

“O Consórcio PCJ é referência no plantio de mudas nativas em área de matas ciliares e os associados podem contar com todo o apoio técnico fornecido pela entidade para que os projetos de reflorestamento obtenham o máximo de sucesso na formação de bosques, florestas e matas para a proteção de nascentes e de nossos mananciais, contribuindo assim, para a qualidade e disponibilidade da água da nossa bacia”, comenta o Vice-presidente do Programa de Proteção aos Mananciais e Diretor de Mananciais da DAE Jundiaí, Martim Ribeiro.

Além das doações de mudas nativas, o Programa do Consórcio PCJ realiza apoio aos viveiros municipais parceiros e aos municípios que desejam implantar ou reestruturar viveiros e matrizeiros. Cursos de capacitação sobre produção de mudas e apoio técnico também são oferecidos pela entidade aos municípios e empresas associados.

Com 32 anos de atuação, o Programa de Proteção aos Mananciais já realizou ações de recuperação florestal, por meio de patrocínios e fontes de recursos públicos para projetos, que possibilitaram o fornecimento de mudas, plantio e manutenção das áreas recuperadas por dois anos, quando um sub-bosque é formado e o local consegue seguir com seu processo de regeneração sozinho. Esses financiamentos possibilitaram o plantio de 5,5 milhões de mudas nas Bacias PCJ, durante essas mais de três décadas de atividades. Destas, 4 milhões foram plantadas por meio de projetos com financiamentos externos e 1,5 milhão resultante das parcerias entre o Consórcio PCJ e os viveiros municipais, com a adesão dos produtores rurais e projetos de condução direta ou indireta por ONGs e parceiros em geral.

“As ações de reflorestamento ciliar nas Bacias PCJ são importantíssimas para podermos recompor o déficit de cobertura florestal, mas o Consórcio PCJ além de motivar essas ações e projetos busca também sensibilizar a comunidade, empresas e o poder público sobre a importância das matas ciliares para a disponibilidade hídrica regional”, atenta o presidente da entidade e prefeito de Limeira (SP), Mario Botion.

SOBRE O CONSÓRCIO PCJ

O Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio PCJ) é uma associação de usuários de água, de direito privado e sem fins lucrativos, integrada por 41 municípios e 23 grandes empresas. A entidade possui independência técnica e financeira para a realização de atividades de recuperação e preservação dos mananciais das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, as Bacias PCJ (UGRHI 5).

Segundo o presidente da entidade e prefeito de Limeira (SP), Mario Botion, “nossa visão é a de contribuir para uma sociedade mais justa, economicamente viável e sustentável, que respeite a água em todos os seus usos e potenciais, em atenção às mudanças climáticas. Desta forma, nossa missão é a de integrar todos os setores da sociedade em prol da gestão eficiente da água, do saneamento e do meio ambiente”.

O Consórcio PCJ é referência nacional e internacional na gestão de recursos hídricos, membro de importantes instituições ligadas à área, como o Conselho Mundial da Água, as Redes Internacional, Latina e Brasileira de Organismos de Bacias (RIOB, RELOB e REBOB), além de ser o único representante das Bacias PCJ no Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

