Parque Campana, em Brotas, abre ao público espaço que alia cultura e natureza

O Parque Campana está aberto ao público, um projeto concedido em Brotas, com repercussão internacional, e que une arte, ciência e natureza. Situado em uma área de 52 hectares, o parque conta com oito dos 12 pavilhões planejados, todos voltados para a integração ambiental.

O espaço, que foi destaque em edição recente do jornal britânico Financial Times, oferece oficinas de manualidades, residências artísticas e exposições com obras dos irmãos Fernando e Humberto Campana, além de artistas convidados. Um projeto de regeneração de biomas, desenvolvido em parceria com cientistas da Universidade de São Paulo, permitirá que o público acompanhe ações de conservação ambiental.

Com mais de 20 mil mudas nativas plantadas em pouco mais de 50 hectares, o Parque Campana está em pleno desenvolvimento desde 2020. O local, antiga fazenda de café e gado, pertenceu à família Campana há mais de quatro gerações e agora faz parte do Instituto Campana, que preserva o legado dos irmãos e promove programas educacionais usando o design como ferramenta de transformação social.

Futuras etapas incluirão a construção de um bistrô e a realização de eventos privados. Informações sobre a abertura ao público serão anunciadas em breve pelo site www.parquecampana.com.br e no perfil do Instagram @parquecampana.

Conexão com a natureza

O Instituto Campana foi fundado com o objetivo de promover educação e cultura através do design e da arte e se dedica a preservar e divulgar o legado dos irmãos Campana, além de fomentar novos talentos por meio de programas educacionais, workshops e projetos comunitários. A missão do instituto é inspirar e capacitar novas gerações de designers, contribuindo para o desenvolvimento cultural e social. Já o Parque Campana busca conectar o homem e o planeta por meio da restauração da terra, oferecendo um espaço de pesquisa aplicada e práticas regenerativas. Pavilhões construídos em meio à natureza proporcionam momentos de contemplação, introspecção e cura da alma através da arte e da ciência.

Transformação do cotidiano em arte

Fernando e Humberto Campana são reconhecidos internacionalmente por seu trabalho inovador no design, transformando elementos do cotidiano em peças de arte. Com mais de 30 anos de carreira, suas obras estão presentes em coleções de museus renomados, como o MoMA em Nova York. Fernando Campana faleceu em 16 de novembro de 2022, mas seu legado continua a inspirar novas gerações.

Os irmãos Campana têm uma ligação profunda com Brotas, onde nasceram e passaram grande parte de sua infância e juventude. Esta conexão pessoal com a cidade influenciou a escolha do local para o Instituto e o Parque Campana. A inauguração do parque é um marco significativo para o turismo local, trazendo uma nova atração que combina arte e natureza, e tem o potencial de atrair visitantes nacionais e internacionais. Com suas atividades culturais e ambientais, o Parque Campana promete dinamizar a economia local, oferecendo novas oportunidades de emprego e fomentando o desenvolvimento sustentável na região.

