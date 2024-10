Parque dos Ipês recebe novos brinquedos interativos

Boliche, Argola, Gira-Gira, Marreta, Jump, Basquete, Soco Forte, Resta um, No Tubo e Baseball. Esses são os novos brinquedos interativos que estão à disposição de forma gratuita no Parque dos Ipês de Santa Bárbara d’Oeste. Trata-se do “Parque Rei Supimpa”, uma série de jogos divertidos e interativos criados e doados pelo arquiteto e urbanista Luis Della Barba, com 10 protótipos desenvolvidos e produzidos na região.

Os projetos técnicos e de produção dos jogos foram desenvolvidos seguindo todas as normas de segurança da ABNT. Foram montados com os melhores materiais e processos industriais do mercado e submetidos a testes de resistência e segurança na fábrica, e foram fabricados pela Ginast, empresa situada em Nova Odessa.

Mais notícias da cidade e região

Criando um atrativo para as áreas públicas que possa ser utilizado por pessoas de todas as idades simultaneamente, sendo pais, filhos, avós e pessoas com deficiência e oferecendo o propósito de afastar, pelo menos por um tempo, as pessoas dos celulares, o “Parque Rei Supimpa” está localizado ao lado da Academia ao ar livre na entrada 1 do Parque dos Ipês, com cercado e sinalização de segurança.

Informações sobre os jogos estão disponíveis através de QR codes ao lado dos jogos. Há também um QR code de um grupo de WhatsApp para que o público possa ajudar a aprimorar o projeto, enviando opiniões, críticas e sugestões.

Todo “Rei Supimpa” possui uma placa grande (1,5m x 1,0m) com orientações gerais de segurança. Cada jogo tem uma placa lateral com orientações específicas e um QR code que direciona para um vídeo explicativo, reforçando as diretrizes de segurança. Os jogos terão também uma cerca de contenção no fundo e nas laterais para evitar entrada de pessoas durante as partidas.

O Parque dos Ipês funciona todos os dias, das 6 às 20 horas, e está localizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte, em Santa Bárbara d’Oeste.