Mobilização “Passos que Salvam” promove evento solidário em prol do Hospital de Amor de Barretos

No dia 24 de novembro, domingo, às 7h, será realizada mais uma edição da Mobilização “Passos que Salvam”, uma iniciativa solidária em apoio ao Hospital de Amor de Barretos. O evento acontecerá no Bike Hotel Americana, localizado na Avenida de Cillo, 4430, Jardim Brasília, Americana (SP), e tem como objetivo arrecadar recursos para o tratamento gratuito de crianças com câncer, residentes nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Durante o evento, os participantes poderão desfrutar de uma caminhada e corrida, além de uma palestra informativa sobre os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil. Também estará disponível a venda de camisetas personalizadas da mobilização “Passos que Salvam”, ao custo de R$40. Toda a arrecadação será destinada à pesquisa e ao tratamento integral das crianças atendidas pelo Hospital de Amor.

Vanessa Surge, madrinha da Mobilização “Passos que Salvam” de Santa Bárbara d’Oeste, e Dryele Balbinotti Silva, madrinha da mobilização em Americana, reforçam a importância da conscientização sobre o diagnóstico precoce, já que muitos sintomas do câncer infantojuvenil podem ser confundidos com doenças comuns da infância. Diagnósticos tardios frequentemente levam a quadros mais avançados da doença, o que pode dificultar o tratamento.

O evento conta com o apoio das comunidades de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, e espera reunir o maior número possível de pessoas, tanto para a participação nas atividades quanto para a divulgação da causa. Toda a população está convidada a comparecer e contribuir.

Para mais informações e para apoiar a causa, participe do evento e ajude a levar esperança e cuidado a quem mais precisa.

