O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 104 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, 40, Centro, em frente ao Mercado Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO no PAT Americana hoje
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 20
Atendente Balconista – Sem Experiência 5
Atendente de Padaria – Sem Experiência 1
Auxiliar de Manutenção Predial – Com Experiência 5
Borracheiro (Auxiliar) – Sem Experiência 1
Desenhista Industrial Gráfico (Design Gráfico) – Sem Experiência 1
Frentista – Sem Experiência 2
Oficial de Manutenção Predial – Com Experiência 2
Operador de Caixa – Com Experiência 6
Operador de Empilhadeira – Com Experiência 1
Técnico Instrumentista – Sem Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio em Farmácia/ Química 1
Estágio em Veterinária 4
Estágio para Ensino Médio 10
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 17
Arco Comércio e Varejo 5
Arco Logística 7
Arco Produção 5
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