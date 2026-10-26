O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 104 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, 40, Centro, em frente ao Mercado Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

 

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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

 

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

  

VAGAS DE EMPREGO no PAT Americana hoje

 

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 20

 

Atendente Balconista – Sem Experiência 5

 

Atendente de Padaria – Sem Experiência 1

 

Auxiliar de Manutenção Predial – Com Experiência 5

 

Borracheiro (Auxiliar) – Sem Experiência 1

 

Desenhista Industrial Gráfico (Design Gráfico) – Sem Experiência 1

 

Frentista – Sem Experiência 2

Oficial de Manutenção Predial – Com Experiência 2

 

Operador de Caixa – Com Experiência 6

 

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 1

 

Técnico Instrumentista – Sem Experiência 1

 

VAGAS DE ESTÁGIO

 

Estágio em Administração 6

 

Estágio em Educação Física 1

 

Estágio em Engenharias 3

 

Estágio em Farmácia/ Química 1

 

Estágio em Veterinária 4

 

Estágio para Ensino Médio 10

 

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

 

Arco Administrativo 17

 

Arco Comércio e Varejo 5

PAT

Arco Logística 7

 

Arco Produção 5

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