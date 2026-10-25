A C&A está com 1238 vagas para atuação em lojas São Paulo para o período de Black Friday, Natal e Ano Novo. Entre os municípios contemplados estão Osasco, Barueri, Jundiaí e Votorantim. As contratações reforçam a operação no trimestre de maior movimento do varejo e chegam em um momento de crescimento da rede, que soma mais de 100 lojas no estado.

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“No fim de ano a moda acompanha encontros e celebrações ganham ainda mais significado. Por isso, mobilizamos toda a companhia, do comercial ao digital para receber nossas clientes da melhor forma e oferecer uma experiência completa. A contratação dessas novas pessoas aparece como ativo estratégico para um dos momentos mais importantes do ano para o varejo”, diz Fernando Brossi, vice-presidente de Operações da C&A Brasil.

O processo seletivo permite a participação de pessoas a partir de 18 anos com ensino médio completo ou cursando. A experiência profissional anterior não é obrigatória, a companhia busca candidatos com boa comunicação e sintonia com a cultura da organização. Os contratados contam com oportunidade de efetivação ao final do período.

“Na C&A nos orgulhamos de ter muitos casos de pessoas que iniciaram seu ciclo na companhia por meio de posições temporárias e seguem há anos com a gente. Isso mostra o potencial do impacto de momentos como esse, de não só gerar uma contratação para uma demanda pontual, mas de alcançar talentos que vão gerar impactos de longo prazo para a empresa”, afirma Carolina Borghesi, VP de Gente e Gestão da C&A Brasil.

1238 vagas

O volume de contratações integra um pacote nacional com mais de 3 mil vagas para suas mais de 340 lojas em todo o Brasil. Esse ambiente de desenvolvimento também é reconhecido externamente. Em 2026, a C&A foi reconhecida pelo Great Place to Work como uma das 20 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, entre as empresas com 10 mil funcionários ou mais.