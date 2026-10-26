UPAs de Americana participam de encontro regional do Coren-SP

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As responsáveis técnicas (RTs) de Enfermagem das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Dona Rosa e Dr. Carlos Gomes Ramos (São José), de Americana, Hortência Gomes e Janine Teles, respectivamente, participaram do encontro “Diálogo com Enfermeiros e Responsáveis Técnicos da Região de Campinas”, promovido pelo Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo). O evento foi realizado nesta quinta-feira (22), no AME (Ambulatório Médico de Especialidades), em Campinas.

As profissionais representaram o município em um espaço de aprendizado, troca de experiências e discussão de estratégias para o aprimoramento da gestão e da assistência de enfermagem. O evento reuniu enfermeiros responsáveis técnicos e profissionais de toda a região para abordar temas relacionados à função do RT, que tem papel estratégico na organização dos processos de trabalho, na gestão das equipes e na qualidade da assistência prestada aos pacientes.

Durante o encontro, foram apresentadas experiências exitosas de diversos municípios, além de projetos desenvolvidos por instituições de referência, como o Hospital de Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e o Hospital da PUC-Campinas (Pontifícia Universidade Católica de Campinas). As iniciativas possibilitaram conhecer diferentes práticas e estratégias que podem contribuir para o desenvolvimento dos serviços de saúde.

Para Hortência, participar do encontro foi uma oportunidade de ampliar conhecimentos e conhecer experiências que podem inspirar melhorias no trabalho realizado na unidade.

“Foi um encontro muito proveitoso, com ideias e experiências que ampliaram nossa visão sobre a gestão da enfermagem e projetos que podem inspirar melhorias em nosso trabalho. Conhecer iniciativas desenvolvidas em serviços de outros municípios e instituições de referência nos permite trocar conhecimentos, identificar novas possibilidades e levar novas perspectivas para o dia a dia das equipes, a fim de aprimorar os processos de trabalho. A organização e o fortalecimento das equipes refletem diretamente na qualidade da assistência e no atendimento prestado à população”, afirmou.

A participação no encontro reforça a importância da educação permanente e do intercâmbio entre profissionais e instituições de saúde.

“Representar Americana em um encontro como esse é importante para fortalecer nosso compromisso com a qualidade da assistência. A troca de experiências com outros municípios e instituições permite conhecer novas possibilidades de atuação e refletir sobre práticas que podem contribuir para a organização dos serviços e a segurança dos pacientes”, destacou Janine.

As UPAs Dona Rosa e São José integram a rede de urgência e emergência de Americana e são administradas pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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