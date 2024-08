O primeiro patrocinado deste período pós convenções chegou com erro de digitação em Americana.

Leitores do NM atentos e que estão acompanhando as Olimpíadas no Youtube começaram a receber um vídeo de Giovana Fortunato (PDT), candidata a prefeita este ano e principal adversária do prefeito Chico Sardelli (PL) nas eleições deste ano.

Erro no Patrocinado

A falha que aparece no vídeo é bem simples e um erro de digitação.

TSE e definições de candidaturas femininas e de pessoas negras

Até 20 de agosto, o TSE deve divulgar os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido para a destinação dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), calculados sobre o total de candidaturas que constam de pedidos coletivos e individuais no território nacional, para a destinação de tais recursos públicos.

