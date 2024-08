A dieta sem glúten é crucial para pessoas com doença celíaca e sensibilidade ou intolerância ao glúten, proporcionando alívio de sintomas e melhorando a saúde geral. Segundo Cris Ribas Esperança, nutricionista do Instituto Bem Estar Giulliano Esperança, seguir essa dieta pode ser bastante nutritivo, desde que se priorizem alimentos integrais e não processados.

Prós da Dieta sem Glúten

1. Tratamento para Condições Específicas: A dieta sem glúten é essencial para tratar a doença celíaca e a sensibilidade ao glúten. Para essas pessoas, o glúten pode causar reações adversas que levam a danos no intestino delgado, resultando em deficiências nutricionais e aumentando o risco de doenças graves, como certos tipos de câncer e osteoporose.

2. Escolhas Alimentares Saudáveis: Ao focar em alimentos integrais e naturais, a dieta sem glúten pode ser muito nutritiva. Frutas, vegetais, grãos integrais sem glúten e proteínas magras são exemplos de alimentos que compõem uma dieta saudável e sem glúten.

3. Flexibilidade Alimentar: A dieta sem glúten pode ser adaptada para atender a outras necessidades dietéticas, como dietas sem laticínios, e oferece flexibilidade para vegetarianos e veganos.

4. Possível Melhora na Intolerância à Lactose: Algumas pessoas com doença celíaca podem experimentar melhora na intolerância à lactose ao seguir uma dieta sem glúten, uma vez que o intestino delgado se recupera.

Contras da Dieta sem Glúten

1. Baixo Teor de Fibras: A dieta sem glúten pode ser deficiente em fibras, pois muitos alimentos ricos em fibras, como pão integral e cevada, contêm glúten. É importante incluir alimentos ricos em fibras, como grãos integrais sem glúten, nozes, sementes, frutas, vegetais e leguminosas.

2. Escolhas Alimentares Comuns: Muitas pessoas que seguem uma dieta sem glúten optam por farinhas como a maizena e a tapioca, que têm alto índice glicêmico e são baixas em fibras. No entanto, existem alternativas sem glúten que são ricas em fibras e nutrientes, mas encontrar essas opções em restaurantes e eventos sociais pode ser desafiador, afetando a socialização.

3. Inconveniência: Seguir uma dieta sem glúten pode ser inconveniente, exigindo planejamento extra, especialmente ao comer fora ou participar de eventos sociais. Com prática e adaptação, é possível navegar por essas situações de maneira eficaz.

4. Qualidade dos Alimentos Embalados: Nem todos os alimentos embalados sem glúten são saudáveis. Muitos têm menos fibras e mais açúcar do que suas versões com glúten. Ler os rótulos dos alimentos é crucial para fazer escolhas saudáveis.

Conclusão

Segundo a Nutricionista do Instituto do Bem Estar Giulliano Esperança, seguir uma dieta sem glúten é necessário para pessoas com doença celíaca e sensibilidade ao glúten, e pode ser nutritivo quando bem planejado. É importante aumentar gradualmente a ingestão de fibras e prestar atenção aos nutrientes para evitar deficiências. Com orientação adequada e escolhas alimentares inteligentes, é possível manter uma dieta equilibrada e saudável, mesmo sem glúten.

Dicas Práticas

Para garantir uma dieta sem glúten nutritiva, Cris Ribas Esperança recomenda:

– Incluir uma variedade de alimentos integrais sem glúten.

– Ler rótulos para identificar produtos fortificados com vitaminas e minerais.

– Planejar refeições e lanches que forneçam um equilíbrio de nutrientes essenciais.

– Consultar um nutricionista registrado para orientação personalizada.

Cris Ribas Esperança enfatiza a importância de uma alimentação de verdade, com pratos coloridos: “Uma alimentação equilibrada deve ser composta por alimentos frescos, variados e coloridos. Quanto mais colorido o prato, mais nutrientes ele oferece ao corpo.”

Adotar uma dieta sem glúten pode ser um desafio, mas com conhecimento e planejamento, é possível alcançar uma alimentação saudável e equilibrada.