Transformação deixa mulher 20 anos mais jovem

Transformação- Uma mulher de São Paulo viralizou nas redes sociais ao passar por uma transformação no visual.

O resultado foi postado nas redes sociais do cabeleireiro Rodolfo Carvalho, responsável pela “obra de arte” capilar.

Veja o vídeo da transformação abaixo

Empresária Pamela Mata fatura R$ 40 mil na Privacy explorando fetiche por lingeries: “mexe com os homens”

Dona de uma loja de lingeries e roupas pensadas para criadoras +18 e casais liberais, a empresária Pamela Mata, de 35 anos, entrou para a Privacy e o OnlyFans e vem ganhando um bom dinheiro nas plataformas adultas. Ela é especialista em moda íntima e decidiu explorar isso nos seus conteúdos.

Acostumada a atender – e vestir – as principais hot influencers e musas da indústria do entretenimento adulto no Brasil e no exterior, a empreendedora resolveu “explorar melhor sua sexualidade” após receber o incentivo das suas próprias clientes e dos fãs nas redes sociais.

“As minhas clientes também sempre me incentivaram. Muitos seguidores também pediam para ver minha intimidade, me pediam nudes e vídeos proibidões. Além disso, tem os curiosos, eles querem me ver usando as lingeries, pedem fotos, então resolvi faturar com isso”, revela. “É um provador +18, exploro esse fetiche por lingeries. Entrei sem medo de rótulos e tabus. Defendo muito a liberdade”.

A estreia nas plataformas foi a melhor possível. Já no primeiro mês, Pamela Mata teve um faturamento de R$ 40 mil. Ela conta que foi uma surpresa e diz que pretende investir ainda mais no perfil sensual, gravando com outras musas +18 e estrelando ensaios profissionais inclusive no exterior.

“Fiquei em choque quando vi o faturamento, não esperava isso. É a prova de que a lingerie certa é poderosa na hora de seduzir. Já teve até gente querendo comprar minha calcinha usada. Isso mexe com os homens. Estou me acostumando com esses pedidos ‘diferentes’. Agora estou cheia de ideias para conteúdos exclusivos”, avisa.

A empresária e agora criadora de conteúdo adiantou que “não está preocupada” com as críticas, e disse ainda que está completamente preparada para enfrentar os desafios da nova empreitada. Mas recusa a ideia de se tornar uma pornstar. Por enquanto ela não vai gravar com homens.

“Encaro desafios todos os dias… E esse é prazeroso (risos). Me descobri exibicionista e estou curtindo isso. Não tenho medo de ser rotulada. Posso ser empresária, executiva e gostosa. Se existe uma coisa que não abro mão nunca é a minha liberdade. Agora sou criadora +18 e a opinião de quem não me quer bem não me importa nem um pouco”, completa.

