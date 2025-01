Paulistão vai pagar mais que o 'Argentinão' este ano

Paulistão em alta com futebol brasileiro- O Brasil consolidou sua hegemonia no futebol sul-americano, sendo responsável pelos últimos seis títulos da Libertadores. Um dos fatores que explicam esse domínio é o nível de investimento no futebol em comparação com outros países da região.

Enquanto o campeão brasileiro recebe R$ 48 milhões, o vencedor do campeonato argentino faturou US$ 500 mil (cerca de R$ 3 milhões) na temporada passada. Para efeito de comparação, o Campeonato Paulista oferece R$ 5 milhões ao campeão.

Essa disparidade contribui para o aumento da competitividade interna no Brasil. Clubes emergentes têm superado equipes tradicionais como River Plate e Boca Juniors, que enfrentam maiores desafios nos últimos anos no cenário internacional.

Argentino tem uma das menores premiações da América Latina

Em 2024, o Vélez Sarsfield conquistou o Campeonato Argentino, encerrando um jejum de títulos nacionais de uma década. Apesar do feito, a premiação de US$ 500 mil está entre as mais baixas da América Latina.

Segundo um levantamento do perfil Você Sabia, países como Uruguai, Peru, Chile, Bolívia e México oferecem prêmios superiores aos da Argentina no futebol.

Em 2024, o prêmio é inferior ao recebido pelo Santos, que conquistou R$ 3,5 milhões pelo título da segunda divisão. Além disso, até o Campeonato Paulista oferece uma premiação mais alta ao campeão.

No Brasil, o Botafogo recebeu R$ 48 milhões pelo título do Campeonato Brasileiro da última temporada. A discrepância é mais evidente se comparar com o prêmio de cerca de R$ 16 milhões destinado ao 16º colocado da competição.

Na América Latina, o maior valor é oferecido pela Libertadores, com US$ 23 milhões ao campeão, seguido pela Copa do Brasil (US$ 14 milhões) e pelo Brasileirão. Por outro lado, a Liga Paraguaia tem a menor premiação e concede apenas US$ 120 mil ao vencedor.

Por que os valores do Brasil são mais altos?

Conhecido como o país do futebol, o Brasil possui uma conexão histórica com o esporte, que mobiliza milhões de torcedores e movimenta altas cifras anualmente por meio de produtos e serviços.

Essa relevância econômica garante ao futebol brasileiro um potencial maior de gerar receitas e, ao mesmo tempo, distribuir prêmios mais atrativos.

Além disso, a disparidade também impacta as competições continentais, onde clubes brasileiros dominam enquanto argentinos e equipes de outros países enfrentam dificuldades para acompanhar.

Nas últimas semanas, viralizou nas redes sociais o interesse do Remo, recém-promovido à Série B do Brasileirão, no camisa 10 do San Lorenzo, um dos gigantes da Argentina e participante da Libertadores. O caso ilustra a diferença financeira entre os dois países.

Influência do mercado de apostas no futebol brasileiro

Um dos fatores que reforçam essa diferença é o crescimento das apostas esportivas no Brasil, que atingem um nível superior ao dos países vizinhos. Hoje, grande parte dos clubes da elite do futebol brasileiro conta com patrocínios de companhias desse setor.

