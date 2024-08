Pepsico abre vagas para Jovens Aprendizes em Santa Bárbara

A Pepsico do Brasil abriu três novas vagas para Jovens Aprendizes na cidade de Santa Bárbara d’Oeste (SP). Os processos de seleção e formação teórica são conduzidos pelo Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos que há 45 anos capacita e insere adolescentes e jovens no mundo do trabalho.

Podem se candidatar jovens com idades entre 16 e 21 anos, que tenham concluído ou que estejam cursando o ensino médio. As oportunidades são na área administrativa da empresa, com carga horária de 6h diárias, no período da manhã (das 7h às 13h).

Os jovens contratados atuam quatro dias na semana na empresa, e realizam um dia de formação teórica em unidade do Espro. A remuneração é de R$ 995 mensais, além dos benefícios de vale-transporte, vale-refeição e assistência médica e odontológica.

Interessados devem se inscrever por meio deste link .