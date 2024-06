Pernas da Alegria faz apresentação na Festa do Peão de Americana

O sábado, 8 de junho, na Festa do Peão de Americana, foi diferente! As atividades iniciaram com o 2º round da 21ª etapa da temporada do Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros da Professional Bull Riders. Considerado o esporte mais radical do planeta, a modalidade exige coragem, técnica e muita habilidade.

Quem se deu bem foi Winy dos Santos. Ele e o animal Constelação Jr. marcaram 89,50. Dos 35 competidores, apenas nove conquistaram os tão sonhados oito segundos. Paulo Henrique da Silva e Pelé fizeram a segunda melhor nota, 88,75, seguidos por Rafael Parra e Never Give Up, com 87,50.

Na somatória geral, o estreante na PBR, Rogério Venâncio, embora tenha ficado na quinta posição nas montarias da noite, acumula 175,50 e segue na primeira posição da etapa.

Animais gigantes na arena e em miniatura na famosa “Fazendinha Recanto Feliz”. Afinal, quem nunca sonhou em conhecer de pertinho os seres típicos da vida rural? Localizada ao lado da entrada principal (bilheteria), o espaço reúne 24 animais divididos entre bois, cavalos, carneiros e bodes, todos vindos da cidade de Jacutinga, Minas Gerais. José Wesley da Silva, parceiro de Americana há 10 anos, é o responsável e reforça a importância da experiência imersiva junto ao público. “É uma atração para as crianças. Uma chance de conhecer e ter contato com os animais“. O horário de funcionamento é das 19h à 00h de sexta-feira e sábado. Nos domingos, os portões abrem às 17h e a “Fazendinha Recanto Feliz” organiza passeios com os animais entre 18h e 23h.

Antes de receber Chitãozinho & Xororó, Maiara & Maraísa, Luan Santana e Luan Pereira, o palco de Americana foi ocupado pelo Instituto Pernas da Alegria. Em um momento mágico e apoteótico, os alunos, em cadeiras de rodas, apresentaram uma coreografia com a música. “Texas Hold’em”, assinada pela rainha do pop, Beyoncé. “É a nossa primeira vez na Festa e estou muito feliz, emocionada e agradecida com o convite do Beto Lahr e da Andrea Marinho. Sabemos o quanto é importante. A festa do peão também é inclusão“, falou Lilica Amâncio, presidente da entidade

“Eles topam qualquer desafio e ensaiar a turma traz uma energia muito boa do começo ao fim. É gratificante ver um sorriso no rosto deles o tempo todo“, completou a coreógrafa do grupo, Simone Amado.

Na modalidade Três Tambores, a noite foi de Paula de Camargo. A atleta fez o menor tempo da noite, 18.244. Na somatória, que inclui as prévias da tarde, somou 36.162 no Chrome Crazy, fiel companheiro há três anos.

“Sou competidora há 25 anos. A gente sempre tá sonhando em correr em Americana, numa noite de sábado, fazer o melhor tempo e dar o galope da vitória. Agora estou classificada pra final de amanhã. Estou bem classificada e muito feliz“, disse Paula.

Ídolos do sertanejo, Chitãozinho & Xororó inauguraram o palco na noite de sábado. A dupla, detentora de sucessos estrondosos, estreou a nova turnê e os clássicos “Página Virada”, “Sinônimos”, “Eu Menti”, “Vá Pro Inferno Com Seu Amor”, “Galopeira”, “Se Deus Me Ouvisse”, dentre tantas outros, para o delírio do público que lotou o Parque de Eventos CCA.

As gêmeas Maiara & Maraísa entregaram uma apresentação eletrizante. Vivendo o melhor momento da carreira, emendaram inúmeros hits em uma viagem musical dentro da própria história fonográfica. Destaque entre as mulheres do sertanejo, Maiara deu um verdadeiro show de interpretação.

Terceira atração da noite, Luan Santana reafirmou o favoritismo em Americana. O cantor é realmente dono de uma estrela que brilha incansavelmente. Apresentando a turnê Luan City, reuniu grandes sucessos e inéditas, mas todas, sem exceção, foram cantadas do início ao fim pelo público. “Morena”, “Choque Térmico”, “Chuva de Arroz”, “Escreve Aí” e “Meteoro” foram apenas algumas delas.

Estreante, Luan Pereira transformou o recinto em uma grande festa. Casa cheia para receber o dono dos hits “Entra Na Defender”, “Dentro da Hilux”, “Silverado” e “Ela Pirou Na Dodge Ram”.

“É a minha primeira vez na Festa de Peão de Americana, isso é muito surreal, é coisa de Deus. Eu sempre sonhei em cantar em grandes rodeios e estar em um dos maiores é felicidade demais. Sou muito grato pela oportunidade”.

Americana segue no domingo, 9, com as finais das modalidades montaria em touros, três tambores e shows de Zezé di Camargo & Luciano e Simone Mendes.