PAT de Americana vem com 337 vagas de emprego esta segunda

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 337 vagas de emprego disponíveis

Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente no site da Prefeitura. Confira as vagas disponíveis:

Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência 10

Ajudante de Cozinha – Com Experiência 2

Ajudante de Mecânico de Máquinas – Com Experiência 1

Ajudante de Montagem – Com Experiência 1

Ajudante de Produção – Sem Experiência 5

Ajudante Geral – Com Experiência 2

Ajudante Geral – Sem Experiência 4

Ajudante Montador de Móveis – Sem Experiência 4

Almoxarife – Com Experiência 1

Analista de PCP – Com Experiência 1

Armador – Com Experiência 3

Assistente Administrativo – Sem Experiência 1

Assistente Comercial PJ – Sem Experiência 2

Assistente de Departamento Pessoal – Com Experiência 1

Assistente de Projetos JR. – Com Experiência 1

Assistente de RH – Com Experiência 1

Atendente de Lanchonete – Com Experiência 1

Atendente de Loja – Com Experiência 7

Atendente de Mesa – Sem Experiência 2

Auxiliar – Técnico de Enfermagem – Sem Experiência 10

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 1

Auxiliar de Departamento Pessoal – Sem Experiência 1

Auxiliar de Eletricista de Automóveis – Sem Experiência 1

Auxiliar de Engenharia – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Faturamento E- Commerce – Com Experiência 1

Auxiliar de Instalação Sistema Fotovoltaico – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 8

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 6

Auxiliar de Logística – Sem Experiência 1

Auxiliar de Mecânico – Com Experiência 2

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 7

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 2

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Balconista – Sem Experiência 1

Borracheiro – Com Experiência 2

Carpinteiro – Com Experiência 2

Chefe de Serviço de Limpeza Industrial – Com Experiência 1

Comprador – Com Experiência 1

Conferente de Mercadorias – Com Experiência 2

Consultor de Vendas Externas – Com Experiência 6

Contramestre de Tecelagem – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 6

Costureira – Máquina Reta – Travete – Com Experiência 2

Costureira – Overloque – Galoneira – Com Experiência 1

Costureira Galoneirista – Com Experiência 1

Costureira Industrial – Com Experiência 5

Costureira Piloteira – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 2

Eletricista de Automóveis – Com Experiência 1

Eletricista de Manutenção de Comandos Elétricos – Com Experiência 2

Eletricista Instalador – Com Experiência 1

Eletricista Montador – Com Experiência 1

Empacotador em Supermercado – Sem Experiência 2

Empregada Doméstica – Com Experiência 1

Encarregado de Alvenaria – Com Experiência 1

Encarregado de PCP – Com Experiência 1

Engenheiro Mecânico – Com Experiência 1

Faxineiro – Com Experiência 1

Faxineiro – Sem Experiência 1

Jardineiro – Com Experiência 1

Jovem Aprendiz – Sem Experiência 1

Lavador de Veículos – Sem Experiência 1

Leiturista – Sem Experiência 3

Líder de Corte de Tecidos – Com Experiência 1

Marceneiro – Com Experiência 1

Mecânico de Auto Center – Com Experiência 2

Mecânico de Manutenção de Máquinas Pesadas – Com Experiência 2

Mecânico Diesel – Com Experiência 2

Mecânico Montador – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1

Motorista de Caminhão Basculante – Sem Experiência 2

Motorista Entregador – Com Experiência 3

Operador – Preparador de Torno CNC – Com Experiência 3

Operador de Balancim – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 21

Operador de Inspeção de Qualidade – Com Experiência 1

Operador de Máquina de Lavar Roupas -Com Experiência 1

Operador de Máquina Roçadeira – Sem Experiência 60

Operador de Rama -Sem Experiência 1

Operador de Retorcedeira – Com Experiência 3

Operador de Urdideira – Com Experiência 1

Passadeira – Com Experiência 1

Pedreiro – Com Experiência 11

Pedreiro Azulejista – Com Experiência 1

Pedreiro de Acabamento – Sem Experiência 1

Pintor – Com Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 2

Recepcionista – Com Experiência 1

Repositor – Sem Experiência 4

Revisor de Tecidos – Sem Experiência 2

Roteirizador – Com Experiência 1

Serralheiro – Meio Oficial – Com Experiência 2

Servente de Pedreiro – Com Experiência 6

Servente de Pedreiro – Sem Experiência 6

Soldador – Com Experiência 5

Supervisor Administrativo – Sem Experiência 1

Tecelão – Com Experiência 6

Tecelão para Jato de Ar – Com Experiência 1

Técnico de Manutenção Predial – Com Experiência 1

Técnico de Segurança do Trabalho – Com Experiência 3

Técnico Eletrônico – Com Experiência 1

Técnico em Edificações – Sem Experiência 1

Técnico em Saúde Bucal – Sem Experiência 2

Técnico em Segurança do Trabalho Júnior – Com Experiência 1

Torneiro de Produção – Com Experiência 2

Torneiro Mecânico – Com Experiência 2

Trabalhador da Manutenção de Edificação – Com Experiência 2

Trabalhador Rural – Sem Experiência 2

Vendedor Externo – Com Experiência 1

Vendedor Externo – Sem Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 3

Vistoriador de Risco de Auto – Sem Experiência 1

VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

Auxiliar nos Serviços de Alimentação – Com Experiência 3

Estágio em Eletrotécnico – Sem Experiência 1

Manutenção em Equipamento Hospitalar – Com Experiência 1

