Em moção de apelo aprovada na última sessão da Câmara de Nova Odessa (03/06), o vereador Cabo Natal, cobra providências do Governo do Estado

para que retome as obras da sede da delegacia de Polícia Civil do Município.

No documento, Natal pede que a Secretaria de Segurança Pública do Estado dê continuidade nas obras, pois “há meses à obra está paralisada”.

Durante a sessão, o vereador destacou que a paralisação já dura cerca de quatro meses.

Natal é também presidente da Comissão de Segurança Pública do Parlamento Metropolitano e, na última quarta-feira (05/06) esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para solicitar apoio do deputado estadual Capitão Telhada.

“Pedimos que o deputado faça uma intervenção junto ao secretário de Segurança Pública do Estado para concluir a obra”, disse. Os vereadores, durante a sessão, destacaram que a Prefeitura está custeando o aluguel do prédio em que está provisoriamente instalada a delegacia, na Rua Rio Branco, no Centro.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, o valor mensal do aluguel é de R$ 8 mil. Os policiais civis estão instalados na sede provisória desde 01 de agosto de 2022, quando também começaram as obras no antigo imóvel.

Apesar de ter sido anunciada como uma reforma, os prédios antigos foram demolidos e o Estado iniciou a construção de um novo imóvel no local. O investimento, divulgado no início das obras (em junho de 2022), é de R$ 2,588 milhões. A previsão era de conclusão em 22 meses, ou seja, abril desse ano.

Natal também apresentou requerimento questionando o pagamento dos aluguéis pela prefeitura. “A Secretaria de Segurança Pública do Estado tem dotação orçamentária para custear esse aluguel. Não é justo que o município pague essas despesas”, disse o vereador.

No requerimento Natal pergunta também se a Polícia Militar está instalada em imóvel alugado e quem paga as despesas dessa locação.

