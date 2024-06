Pais de 1ª viagem levam 2 anos para voltar a serem felizes no casamento

Pais e casamento- A chegada do 1o filho na vida do casal tem grande impacto

Segundo um estudo, publicado na revista PLOS One, são necessários dois anos para recuperar a “felicidade” na relação de novos pais. No entanto, no segundo bebê, a satisfação do relacionamento pode melhorar após um período de dois meses.

Realizada na Alemanha, a pesquisa envolveu mais de 600 pais e é voltada a entender as mudanças ocorridas na vida de um casal pela perspectiva da paterna do relacionamento conjugal. Os pesquisadores da Technische Universität Dresden, descrevem ter uma boa relação “como um dos objetivos de vida individuais mais importantes”.

O estudo mostra que para o caso da experiência de “primeira viagem” a marca de satisfação continuou a diminuir após os primeiros dois meses do recém nascido.

A partir dos 14 meses (1 ano e dois meses) houve uma estabilização do relacionamento até a marca de 24 meses (dois anos), sem novos picos de contentamento. O declínio mais acentuado pode ser associado ao choque de vivenciar a paternidade pela primeira vez, segundo os pesquisadores.

Enquanto para os pais pela segunda vez, a satisfação conjugal, na perspectiva paterna, obteve uma melhora após dois meses do nascimento do bebê, e continuou a ter novos picos positivos até os dois anos da criança. A recuperação da união em um tempo mais curto foi apontada como uma maior confiança nos cuidados de um recém-nascido, agora na segunda vez, com mais experiência.

“Após o nascimento de um filho o casal tende muito a mudar o comportamento. E até chegam a se separar. A mãe fica muito voltada somente aos afazeres da criança, que toma muito tempo, que dispensa muitos cuidados, às vezes até por ela ser uma mãe de primeira viagem. Existe ainda a questão do cansaço físico e da mudança total de rotina. Isso faz com que o casal acabe se afastando. Por isso, é muito necessário que ambos fiquem muito alerta a essa questão de uma terceira pessoa, ou mais, que será introduzida a família. Quando é o primeiro, esse choque vem de uma maneira positiva ou negativa. O casal está muito acostumado aquela rotina, de sair, passear, fazerem as coisas sozinhos. E a chegada de uma criança muda completamente essa rotina. Até porque um bebê fica mais complicado a introduzir a determinados ambientes. Como por exemplo: um barzinho, uma festa que dura a noite inteira. Portanto, isso precisa ser revisto com bastante carinho, com bastante amor, pelo casal. Pelos dois. Os dois precisam olhar muito um para o outro. E olhar para a criança com a visão de pais. Tentar um compreender o outro. E incluir, da melhor forma possível a criança nas coisas que devem fazer, aonde for cabível. Também é muito necessário a presença de alguém que possa ajudar para que a mãe possa descansar um pouco. Para que em determinados momentos eles possam ficar só, como antes. A ajuda mútua e compreensão dos dois será extremamente necessária”, terapeuta de casais Cristina Romagnoli.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 50% dos divórcios no Brasil em 2019 ocorreram em casais com filhos menores de 6 anos. Esta estatística indica que o período mais desafiador para muitos casais é nos primeiros anos de vida da criança.

“O nascimento de um filho, planejado ou não, é um grande desafio na vida de um casal, trazendo inúmeras mudanças na dinâmica do relacionamento. Embora seja um período de alegria e crescimento, também pode ser uma fase de grande estresse e adaptação, levando, em alguns casos, à separação dos casais. A chegada desse novo membro à família transforma completamente a dinâmica de um relacionamento. O foco do casal muitas vezes se desloca do romance e da parceria para as responsabilidades parentais. As prioridades mudam, e o tempo e a energia que antes eram dedicados um ao outro passam a ser consumidos pelas demandas do bebê. Isso ocorre porque o foco do casal tende a se deslocar do relacionamento conjugal para as responsabilidades parentais. Esse redirecionamento pode levar a uma sensação de distanciamento e desconexão entre os parceiros. Além disso, cada parceiro pode ter expectativas e estilos diferentes de criação, o que pode levar a conflitos. Discussões sobre disciplina, cuidados diários e decisões importantes podem se tornar fontes de tensão contínua. A intimidade física e emocional também pode ser significativamente impactada pela chegada de um bebê”, orienta a psicóloga Anastácia Barbosa.

Pesquisas da Universidade de Brasília (UnB) indicam que casais que mantêm a intimidade física após o nascimento dos filhos têm 35% mais satisfação em seus relacionamentos. No entanto, a realidade é que muitos casais encontram dificuldade em manter essa conexão devido ao cansaço e à falta de tempo.

A psicóloga Anastácia Barbosa complementa ainda que a chegada de um filho pode colocar um grande estresse no relacionamento de um casal.

“As mudanças na dinâmica do relacionamento, a exaustão, o aumento do estresse e as diferenças na criação dos filhos são fatores significativos que podem contribuir para a separação. No entanto, é importante lembrar que, com apoio adequado, como a terapia, o fortalecimento da comunicação e uma rede de apoio, os casais podem superar esses desafios e fortalecer seu relacionamento”, orienta a especialista.

Com 1,1 milhão de seguidores, a influenciadora digital Laís Brito é conhecida por suas abordagens honestas e práticas sobre a maternidade. Neste Dia dos Namorados, Laís compartilha dicas valiosas para os casais que buscam manter o romance vivo, mesmo após a chegada dos filhos.

“É comum que a dinâmica do casal mude com a chegada dos filhos, mas é essencial encontrar maneiras de nutrir o relacionamento amoroso”, afirma Laís. “O amor e a parceria entre os pais são fundamentais para um ambiente familiar saudável e feliz.”

Aqui estão as 10 dicas de Laís Brito para manter o romance vivo:

1. Encontros Regulares: “Agende encontros regulares, mesmo que sejam em casa. Uma noite especial, com um jantar diferente ou um filme escolhido a dedo, pode fazer toda a diferença.”

2. Comunicação Aberta: “Converse sobre os sentimentos, desafios e expectativas. A comunicação é a base de qualquer relacionamento e ajuda a evitar mal-entendidos.”

3. Surpresas Simples: “Pequenas surpresas, como um bilhete carinhoso, uma mensagem de texto durante o dia ou preparar a sobremesa favorita do parceiro, mantêm o romance vivo.”

4. Momentos a Sós: “Encontre tempo para ficarem a sós, sem distrações. Pode ser um café juntos enquanto as crianças dormem ou uma caminhada pelo bairro.”

5. Relembrar Bons Momentos: “Reviva lembranças especiais, como ver fotos antigas ou revisitar lugares importantes na história do casal. Isso fortalece o vínculo e traz boas emoções.”

6. Trabalho em Equipe: “Enfrentem os desafios da parentalidade juntos. Dividir tarefas e responsabilidades alivia o estresse e aproxima o casal.”

7. Cuidado Pessoal: “Reserve um tempo para se cuidar e incentivar o parceiro a fazer o mesmo. Estar bem consigo mesmo ajuda a estar bem no relacionamento.”

8. Humor e Leveza: “Riam juntos. O bom humor e a leveza no dia a dia ajudam a manter a conexão e a tornar os momentos mais agradáveis.”

9. Priorizar o Relacionamento: “Faça do relacionamento uma prioridade. Mostre ao parceiro que ele é importante, mesmo com a rotina corrida da maternidade.”

10. Apoio Mútuo: “Apoiem-se mutuamente em seus interesses e projetos individuais. O crescimento pessoal de cada um reflete positivamente no relacionamento.” “Laís Brito destaca que o amor e o companheirismo são essenciais para a felicidade do casal e da família. ‘Manter o romance vivo após a chegada dos filhos é um desafio, mas com dedicação e carinho, é perfeitamente possível’, afirma.”

