Nova pesquisa para prefeito de Sumaré traz o atual vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) na ponta com 26% das intenções de voto. Ele vem seguido do líder do líder do governo Dalben vereador William Souza (PT) com 21,3%. O candidato da família Dalben, Éder Ruzza (Cidadania), aparece numericamente em 3o, com 16,2% das intenções de voto.

Como a margem de erro do levantamento é de 4%, Henrique e Willian estão empatados e Willian e Éder estão também empatados- com tendência de mais votos para os que aparecem acima no resultado nominal.

O levantamento foi realizado entre os dias 20 e 23 de agosto. O Instituto Ágili ouviu 600 pessoas. O nível de confiança estimado é de 95%.

Na sequência, aparecem os candidatos Toninho Mineiro (Mobiliza), com 9,7%, e Ana Cleia Meneguetti (Rede), com 4,5%. A porcentagem de eleitores que não votariam em nenhum dos candidatos é de 14,3%. Não sabem ou não responderam 7,7% dos entrevistados.

Quando considerados os votos válidos, Henrique tem 33,8%, Willian aparece com 27,4%, Eder com 20,7%, Toninho Mineiro com 12,4% e Ana Cleia com 5,8%.

Pesquisa e 2o turno

Sumaré vai ter, pela primeira vez, a possibilidade de ver a eleição sendo decidida no 2o turno este ano. As chances, com bases em todas as pesquisas divulgadas, é que a cidade leve a decisão para a segunda volta. O desafio dos 3 líderes é garantir a chegada ao 2o turno e a corrida final de 3 semanas até a escolha do próximo prefeito.

