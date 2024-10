Pesquisas divulgadas pelos adversários ficam muito longe do resultado real

Durante o período eleitoral em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, várias pesquisas foram divulgadas. O ponto que chama a atenção é que as pesquisas divulgadas pelos principais adversários nas duas cidades ficaram muito longe dos resultados finais nas urnas neste domingo.

Em Americana, por exemplo, Maria Giovana (PDT), na reta final, divulgou uma pesquisa contratada pelo jornal Correio Popular e realizada pela Olhar Público Pesquisas que trazia seu nome com 36% das intenções de voto e Chico Sardelli com 40,5%. Nas urnas, MG conseguiu atingir 23,42% e Chico teve 72,75%.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, o candidato Dr. José (União) divulgou uma pesquisa no último dia permitido que o colocava em primeiro lugar com 48,9% das intenções de voto e Rafael Piovezan (PL) com 34,8%. O resultado das urnas também trouxe um cenário bem diferente. Rafael Piovezan foi eleito com 57,71% dos votos e Dr. José ficou com 33,43%.

Na reta final, tanto Maria quanto Dr. José até tentaram “decolar” usando vídeos em suas campanhas ao som de funks e usando o óculos estilo juliete, mas parece que a tentativa não conquistou o eleitorado das duas cidades, que possuem um perfil mais tradicional.