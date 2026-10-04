As 4 principais pesquisas divultadas este sábado véspera de eleição mostram que a eleição deste domingo vai ser mesmo apertada com os votos ficando entre o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
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Datafolha e Quaest trazem Lula na frente mas com Flávio empatado dentro da margem de erro, mas no Datafolha com fola maior. Já CNT/MDA traz o presidente mais de 5 pontos de frente. A Atlas Intel também da uma folga maior para o petista, mas mais parecida com o Datafolha.
Pesquisas para presidente
Votos válidos: Estimulada CNT/MDA
Lula: 47,8% Flávio: 42,1%
Quaest
Lula: 46% Flávio: 45%
Datafolha
Lula: 45% Flávio: 42%
Atlas Intel
Lula: 46,7% Flávio: 43,8%
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