As 4 principais pesquisas divultadas este sábado véspera de eleição mostram que a eleição deste domingo vai ser mesmo apertada com os votos ficando entre o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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Datafolha e Quaest trazem Lula na frente mas com Flávio empatado dentro da margem de erro, mas no Datafolha com fola maior. Já CNT/MDA traz o presidente mais de 5 pontos de frente. A Atlas Intel também da uma folga maior para o petista, mas mais parecida com o Datafolha.

Pesquisas para presidente

Votos válidos: Estimulada CNT/MDA

Pesquisas Lula: 47,8% 🔵 Flávio: 42,1%

Quaest

🔴 Lula: 46%🔵 Flávio: 45%

Datafolha

🔴 Lula: 45%🔵 Flávio: 42%

Atlas Intel

🔴 Lula: 46,7%🔵 Flávio: 43,8%

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